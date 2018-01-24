2018-01-24T22:24:31+03:00
Общество

Белых попал на «десяточку»

Прокуратура попросила суд приговорить бывшего либерал-губернатора Вятки к 10 годам колонии и 100 миллионам штрафа…
Владимир ВОРСОБИНОбозреватель
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Январь 2018 года. Бывший губернатор Кировской области Никита Белых перед началом рассмотрения дела в Пресненском суде. ФОТО Михаил Джапаридзе/ТАССЯнварь 2018 года. Бывший губернатор Кировской области Никита Белых перед началом рассмотрения дела в Пресненском суде. ФОТО Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Все-таки тяжело осознать, что герой твоих репортажей и интервью (за губернаторской карьерой Никиты Юрьевича я следил с тех романтических времен, когда он всерьез намеревался построить в Кирове гражданское общество) может скоро получить тюремный срок.

Была у меня надежда, что можно управлять регионами по-другому.

Теперь - ее нет.

И дело даже не воровстве. (об этому чуть позже).

Я о тенденции. Давайте на минуточку отвлечемся от «взяточника» Белых, и ответим честно на вопрос: кто в регионе самый главный человек?

Прокурор.

Под его оком государственным мелко дрожат чиновники. И даже губернатор прекрасно знает, что при желании с ним можно сделать все. Да и с любым другим чиновником. Еще раз — с ЛЮБЫМ. Потому что (как сказал мне мэр одного северного города), решить хозяйственную проблему не нарушив ни одну букву закона/инструкции решительно невозможно.

А потому — чиновники думают сейчас только об одном: как, извините, прикрыть свою задницу. Не как решить какую-то задачу, от исполнения которой будет зависеть твоя судьба (как в Китае), а как еще в процессе решения не стать крайним. А потому как так думают все — задача обречена.

В итоге на место ярких деловитых губернаторов приходят застегнутые на все пуговицы «люди в футляре», которые старательно не нарушают закон. И разумеется, мало что могут сделать.

Теперь о Никите Белых.

Конечно, возможный приговор (надеюсь, скостят лет до восьми) будет законен. Если оставить в стороне «улюкаевскую» версию «думал, вино, а там гляди-ка - миллионы!», то даже справедлив.

Но.

Кто из губернаторов обвинен в наличии у них «черной кассы», в которую стекаются деньги на неотложные нужды — от презентов заезжим ревизорам до подарков избирателям накануне выборов? (некоторые, кстати, попадались - но они до сих пор губернаторы)

А ведь кассы эти — до недавних пор по крайней мере — были практически у всех. И сложилось тайное правило — что все, и разумеется — наверху, это знают.

Как говорил мне бывший депутат Госдумы Андрей Туманов, «у каждого губера миллиончик долларов непременно лежит на всякий пожарный для срочных нужд».

И разумеется, это за рамками уголовного кодекса.

И разумеется, за это надо сажать (иначе пойди разберись — сколько губер тратит на нужды, а сколько «отсыпает» себе в карман).

Да только остается неприятной осадок от всей этой странной истории, где Никита Белых окажется коррупционером, а те кто поумнее — в худшем случае обеспеченными пенсионерами.

Впрочем, согласен. На Руси всегда так.

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