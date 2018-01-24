2018-01-24T21:28:16+03:00
Звезды

Никита Пресняков усомнился в популярности Ольги Бузовой

Артист высказался о звезде шоу «Дом-2»
Игорь ПОЛЯКОВ
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Никита Пресняков о развитии своей музыкальной карьеры: "У нас сложнее подход, а не как у некоторых за счет накруток делать, чтобы твой хит был на первом месте чарта Itunes". ФОТО Лариса КУДРЯВЦЕВА + Евгения ГУСЕВАНикита Пресняков о развитии своей музыкальной карьеры: "У нас сложнее подход, а не как у некоторых за счет накруток делать, чтобы твой хит был на первом месте чарта Itunes". ФОТО Лариса КУДРЯВЦЕВА + Евгения ГУСЕВА
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Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков уже не первый год раскручивает свою рок-группу Multiverse. В своем Инстаграме музыкант частенько общается со своими поклонниками.

Блогеры раскопали старый пост Преснякова, написанный им еще летом, где сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова высказался о феномене популярности песен Ольги Бузовой.

- Я гну свою линию. И известность родни мне только палки в колеса ставит. А то, что моя группа малоизвестная, так это очевидность. Нам только 4 года. И мы 4 года кропотливо добиваем первый альбом. Особый движ пока не начался, это только начало пути. У нас сложнее подход, а не как у некоторых за счет накруток делать, чтобы твой хит был на первом месте чарта Itunes. Это, кстати, реальный факт о Бузовой. Я лично знаю чуваков, кто этим занимался, - ответил одному из своих подписчиков в Инстаграме Никита Пресняков.

В Сети началась шумиха, мол, Никита раскрыл феномен популярности песен Бузовой.

А потом комментарий Преснякова пропал из его блога. Подписчики певца решили, что музыкант решил удалить комментарий, чтобы избежать публичного скандала с Бузовой.

Сам Никита Пресняков этот факт отрицает. Мол, комментарии в своем блоге не удаляет.

- Прошу всех СМИ обратить на мои слова внимание, потому что вы опять поднимаете какую-то шумиху и начинаете меня гнобить. Вот эту тему с Бузовой непонятно зачем подняли, -обратился к журналистам и блогерам в своем Инстаграме Никита Пресняков. - Я просто ответил на комментарий, потом его удалил автор вопроса. А про накрутку все очень просто. Есть конторы, которым ты платишь, а потом реальные люди за твои же деньги покупают твои треки в очень большом количестве. И в результате твой трек попадает в топ. Очень много моих знакомых этим занимаются, поэтому я знаю, как работает эта система. И тем, кто говорит: «Где твоя музыка, а где ее?» Мы никого себе не накручиваем, и те, кому интересно, могут послушать нашу музыку.

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