2018-01-25T00:08:58+03:00
Происшествия

В центре Москвы внедорожник влетел в остановку, погиб один человек

По предварительным данным, водитель иномарки был пьян
Семен ЕЛЕНИН
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По словам очевидцев, машина двигалась на большой скорости и вылетела на остановку.По словам очевидцев, машина двигалась на большой скорости и вылетела на остановку.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Вечером в среду в центре Москвы произошло смертельное ДТП. Около дома 68 по проспекту Мира (это район Рижского вокзала) внедорожник «Форд» врезался в автобусную остановку.

По словам очевидцев, машина двигалась на большой скорости, совершая резкие маневры - объехав несколько авто она вдруг ушла вправо и вылетела на остановку. Там в этот момент стояли люди.

- Авария произошла около 21.15. В результате погиб один из пассажиров автомобиля, - рассказали «Комсомольской Правде» в пресс-службе столичного управления ГИБДД. - Ещё один пассажир и двое людей, стоявших на остановке, госпитализированы с травмами различной степени тяжести. (Медики уточняют: сотрясение головного мозга и переломы, - Авт.).

- А водитель?

- Он от медицинской помощи отказался. Сейчас его допрашивают сотрудники следственной группы, которые на месте выясняют обстоятельства ДТП.

Между тем источники в правоохранительных органах рассказывают, что от водителя - крепкий запах алкоголя, он будет отправлен на медосвидетельствование.

Состояние пострадавших медики оценивают как средней степени тяжести.

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