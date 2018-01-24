Рост цен на нефть не вернет нас в сказку

24 Янв. 2018 2018-01-25T00:19:25+03:00

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Российские пенсионеры настолько обеспечены и современны, что начали вкладывать свои накопления в акции крупнейшей нефтедобывающей компании мира из Саудовской Аравии! Считаете, что это начало сценария для нового сезона «Нашей Раши»? Не угадали. Примерно так звучит новость, которую озвучил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он пояснил, что, во-первых, такие вложения выгодны российским пенсионным фондам, а во-вторых, это позволит укрепить отношения России и Саудовской Аравии в ходе соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.

Соглашение ОПЕК и крупных нефтедобывающих компаний, включая российские, которое было заключено в 2016 году и продлено до конца 2018 года, заморозило общие объемы добычи нефти в размере 1,8 млн баррелей в сутки, из которых 300 тыс баррелей добывает Россия. Благодаря этому ограничению цены на нефть стремительно рванули вверх, и уже к началу 2018 года сбылась мечта российских чиновников и олигархов - цена на нефть перевалила за 70 долларов за баррель! Казалось бы, это ренессанс так называемых «тучных лет», когда экономика России ни в чем себе не отказывала, живя на нефтяные деньги.

Но подарок в виде высоких цен на нефть оказался скоропортящимся. Не успели российские чиновники отчитаться о том, как будут делить эти сверхдоходы, как биржевые игроки заговорили об усталости от чрезмерного оптимизма на сырьевом рынке. Так, например, руководитель крупной британской нефтяной компании BP Боб Дадли уже назвал цену в 69 долларов завышенной, а по оценкам МВФ цена на 2018 год зафиксируется на уровне 59,9 долларов. Из чего можно сделать вывод - несмотря на соглашение ОПЕК+ цены на углеводороды будут падать, и это не риски или прогнозы, а объективная реальность. Учитывая высокие цены на нефть, страны-участники соглашения могут к середине года начать наращивать добычу – это может привести к возвращению к ситуации 2015 года, когда цена упала до 27 долларов за баррель, и никогда еще российская экономика не была так близка к краху.

Получается, что нефть набралась сил, и готова к очередному прыжку в пропасть, ей то что – она вполне себе независима, а вот у рубля нет ни подушки, ни парашюта. Возврат цен на черное золото к уже изведанным уровням означает ещё большее падение рубля. В таких условиях выживут только экспортёры сырья. Особенно комфортно им будет, если в рамках валютного контроля будет отменено требование репатриации (возврата на родину) валютной выручки. Для всех остальных падение рубля будет означать невозможность закупки импортного оборудования для производства отечественных товаров и, собственно, готовых импортных товаров (отечественных-то по-прежнему нет, и производить их не на чем).

Так что же в реальности нам дал стремительный рост цен на нефть, кроме рисков повторного обвала рубля? Долгосрочные перспективы роста экономики? Нет. Инвестиции в собственную экономику? Опять-таки нет. Улучшение качества жизни людей? И снова нет. Зато теперь у противников необходимости быстрых и эффективных экономических реформ в России есть очередной повод взять в этом вопросе отсрочку: а зачем, деньги ведь в бюджете теперь есть. Сверхдоходы от нефти в очередной раз открыли простор для финансовых манипуляций и кулуарных переговоров и сговоров между олигархами, 90% из которых основные свои доходы получают именно от добычи нефти и газа. Чего стоит только то самое намерение вложить деньги из пенсионных фондов в добычу нефти в Саудовской Аравии!

Давайте уже избавимся от иллюзий: высокие цены на нефть не дадут такой желанной стабильности рынка. Более того, они стимулируют Америку наращивать инвестиции в сланцевую добычу нефти. При цене в 50-60 долларов за баррель у Соединенных Штатов есть возможность нарастить сланцевую добычу на 1 млн баррелей в день. Но самой Америке такого количества нефти не нужно, значит эти объемы будут выброшены на европейский и азиатский рынки. Цены полетят вниз, потянут все ниже курс рубля.

Пока нефтяные котировки держатся на высоких отметках, продолжать «лежать на печи» российской власти достаточно безопасно: в 2018 году Минфин обещает аж профицит бюджета! Но, стоит только ценам на нефть устремиться вниз, как это шаткое спокойствие мигом развалится. И остановить этот процесс не в наших силах: финансовый сектор России слишком мал и не способен влиять на мировые тенденции. Вот только правительство встанет с этой печи не Ильёй Муромцем, а несчастным калекой, не способным ни на что. Увы, мы не в сказке.