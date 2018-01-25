Флешмоб #этонеповодубить: девушки обнажаются в соцсетях в поддержку жестоко убитой студентки

25 Янв. 2018 2018-01-25T01:53:10+03:00

Убитую девушку немедленно принялись осуждать в комментариях, но многие с этим не согласились Фото: СОЦСЕТИ

Участниц флешмоба возмущает, что общество винит в убийстве не Артема Исхакова, а жертву Таню, которая якобы его провоцировала своими фото в интернете

Изменить размер текста: A A

В социальных сетях набирает силу флешмоб, в котором девушки со всей России защищают убитую в Москве накануне студентку Бауманки Татьяну.

Новость потрясла всех: поклонник юной красавицы так и не дождался от нее взаимности и решил расправиться с девушкой. Артем Исхаков встретил свою соседку дома, задушил ее, изнасиловал мертвое тело, а потом подробно описал свои действия на страничке ВК и покончил с собой. Когда история получила огласку, журналисты раскопали и странички самой Татьяны, где девушка порой выкладывала фривольные фото. Это позволило многим комментаторам ополчиться на девушку, обвинить ее в случившемся и заявить обычное: «сама виновата».

Все это не понравилось представительницам прекрасного пола, которые вовсе не считают, что убивать нужно за длину юбки, слишком миловидное личико или поведение. Сейчас в инстаграме по хештегу #этонеповодубить находится уже больше 800 записей. Девушки намеренно выкладывают свои эротические фото, и просто фото в неудачных позах, с бутылкой или сигаретой – в общем все то, что общество обычно не одобряет. И пытаются объяснить тем, кто еще готов слушать, почему не считают это причиной убивать.

- Меня злит и печалит до невозможности реакция людей и СМИ на эту новость. Они пишут: «девушка выкладывала эротические фото, это заставляет задуматься». ЗАДУМАТЬСЯ О ЧЕМ? Как ее душил и мертвую насиловал ее сожитель? Когда такое случается, все придумывают кучу причин, почему это случилось именно с жертвами. «А нечего было такое выкладывать, а нечего с ним было жить». Никто не застрахован от этого дерьма. Ты можешь надевать платья в пол, но люди все равно найдут в тебе что-то, что заставило тебя убить. Я зла, расстроена, я морально опустошена. Фото #этонеповодубить, - пишет в инстаграме water said.

- Да я лежу в ванной и фотографирую свои ноги, но это #неповодубить. Меня поразила реакция общественности и СМИ, даже церковь обвинила девушку. Каждый человек имеет право на жизнь, даже если он/она вас раздражает! – возмущается Анастасия.

- Мне страшно, что, чисто теоретически, я могу пересечься с такими людьми, которые считают, что фото в соцсети, одежда и внешний вид- это повод для убийства, они же потенциальные преступники, - признается katya_sky.

Кто-то свои истории пишет эмоционально, кто-то рассуждает здраво и взвешено.

- Когда уже люди поймут, что виновата не девушка, а тот человек, который решил, что имеет право на ЧУЖУЮ ЖИЗНЬ, который просто взял и убил, а потом написал красивый стишок о страданиях, - недоумевает feminastia.

Запустившие флешмоб девушки не просто развлекаются. Они пытаются объяснить свою позицию, которая на фоне нескольких подряд новостей о жестоком отношении к женщинам из-за «любви» выглядит вполне оправданно.

-Обнаженка - это не повод к действию, это всего лишь неверная установка. Я снимаю и выкладываю откровенные фото, но это не значит, что я хочу познакомиться и заняться сексом с каждым, кто их просматривает, объясняет shikut.

Кстати участницы флешмоба вспомнили и еще одну жертву мужского насилия, о которой также писала "Комсомолка": Маргарите Грачевой приревноваший супруг отрубил пальцы на руках.

topchik_topchik В поддержку флешмоба от @2day4night #этонеповодубить

Одно из первых сообщений с хештегом как раз посвящено убитой девушке @inthecarbehind. Ее знакомая пишет: покойся с миром и заявляет, что тело человека – его дело. Но и в этом флешмобе многие комментаторы придерживаются другой позиции и возмущаются раскованностью тех, кто решается выложить эти фото. Свои фото уже начали выкладывать и мужчины, но они решили женщин не защищать.

-Довела его и итог мы видим, - мужчина в татуировках и с обнаженным торсом демонстрирует мужскую солидарность. Видимо, осталось дождаться только фото от звезд инстаграма и посмотреть, что скажут они.

А что думаете вы? Кто прав? Высказывайте свое мнение в комментариях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Врач-психотерапевт сравнил предсмертную записку студента Бауманки и дневник его жертвы: «Они пишут об одном и том же»

Александр Федорович проанализировал тексты 19-летних парня и девушки (подробности)

Убитая студентом в дневнике назвала свою жизнь «хоррор-игрой»

Московские следователи продолжают разбираться в деталях кровавой трагедии в центре Москвы. На улице Казакова в районе Курского вокзала студент Бауманки убил и изнасиловал девушку, вместе с которой снимал квартиру. В предсмертной записке он написал, что любил 19-летнюю Татьяну Страхову, но та не отвечала ему взаимностью (подробности)

Студент Бауманки и его жертва раньше встречались, но девушка увлеклась рекламщиком из Питера

Кровавая трагедия в центре Москвы обрастает новыми деталями. Напомним, накануне в двухкомнатной квартире на улице Казакова нашли тела двух молодых людей (подробности)