2018-01-25T01:46:39+03:00
Телевизор

Пой - и лимон будет твой!

Главный приз в новом музыкальном шоу Тимати и Фадеева - 5 миллионов рублей
Ирина ВИКТОРОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Тимати и Фадеев уверены, что найдут новых звезд. Фото: Пресс-службаТимати и Фадеев уверены, что найдут новых звезд. Фото: Пресс-служба
Изменить размер текста:

Казалось бы, «Голос» закрыл тему музыкальных проектов надолго. За пять лет и весь зрительский интерес выжали до капли, да и неизвестных талантов поди поищи. Тем не менее в конце прошлого года вышла новая «Фабрика звезд» (Муз-ТВ), потом шоу «Успех» (СТС).

И вот новая попытка «спеть хором». В шоу песни (ТНТ), которое запускается с 10 февраля, править бал будут два музыкальных продюсера - Максим Фадеев и Тимати. Они наберут команды из победителей региональных отборов и начнут соревноваться между собой. На каждом этапе решать судьбу конкурсантов доверят зрителям.

Чемпион проекта получит 5 миллионов рублей и, видимо, контракт с фирмой своего наставника. Впрочем, продюсеры могут позволить себе заключить контракт с любым понравившимся участником.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Какие еще есть хорошие турецкие сериалы, кроме "Великолепного века"
Конечно, исполнитель роли султана Сулеймана Великолепного Халит Эргенч стал родным многим впечатлительным женщинам. Но в самой сказочной стране Востока есть и другие, не менее захватывающие телесаги
Оля Рапунцель из «Дома-2»: «Ходят слухи, что у меня живот накладной. Ну, я же не говорю кому-то, что у него кривой нос!»
Звезда всероссийской телестройки поделилась с «Комсомолкой» секретами счастливой семейной жизни и красивых волос. А еще рассказала, что хочет помириться со свекровью
Новости 24
Бывшего врача сборной США по гимнастике приговорили к 175 годам тюрьмы
Дворкович: «Американцы прячутся от нас в Давосе»
Депутат Госдумы – о переэкзаменовке при замене водительских прав: Лукавое намерение
Сергей Рябков: Россия не оставит без ответа новые санкции США, если они будут
Путин: Мы будем продолжать поддержку исламского образования
В Италии горит аббатство Сакра ди Сан-Микеле XIII века
Глава МВФ рассказала о «хорошей и конструктивной» встрече с Порошенко
Трамп призвал Эрдогана к осторожности при операции в Африне
Умер вокалист британской группы The Fall Марк Смит
МИД РФ: США клевещут на Россию и Сирию
Суд Бразилии оставил в силе обвинительный приговор экс-президенту Лула да Силве
Эрдоган призвал Трампа не помогать сирийским курдам
СМИ узнали, что Порошенко является бенефициаром завода в Германии
Путин из Уфы прилетел в Казань
Дворкович: в России больше нет олигархов
Путин заявил о принятии десятилетней программы вооружения
Сирийские курды сбили военный самолет Турции
Порошенко провел переговоры с премьер-министром Израиля
Минтранс: весной авиавласти РФ и Египта обсудят возобновление чартеров
В Москве автомобиль влетел в остановку, погиб один человек
С территории Африна запустили ракету в сторону турецкого города Килис
Трамп: сокращение налогов снова сделает из США великую державу