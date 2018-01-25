Пой - и лимон будет твой!

25 Янв. 2018 2018-01-25T01:46:39+03:00

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Казалось бы, «Голос» закрыл тему музыкальных проектов надолго. За пять лет и весь зрительский интерес выжали до капли, да и неизвестных талантов поди поищи. Тем не менее в конце прошлого года вышла новая «Фабрика звезд» (Муз-ТВ), потом шоу «Успех» (СТС).

И вот новая попытка «спеть хором». В шоу песни (ТНТ), которое запускается с 10 февраля, править бал будут два музыкальных продюсера - Максим Фадеев и Тимати. Они наберут команды из победителей региональных отборов и начнут соревноваться между собой. На каждом этапе решать судьбу конкурсантов доверят зрителям.

Чемпион проекта получит 5 миллионов рублей и, видимо, контракт с фирмой своего наставника. Впрочем, продюсеры могут позволить себе заключить контракт с любым понравившимся участником.