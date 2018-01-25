2018-01-25T01:47:48+03:00
Телевизор

Расстреляй меня, начальник, я статейку напишу

Как говорил один патологоанатом, если ты отравился, это несчастный случай. А вот если ты ел просроченные консервы, потому что жалко было выбрасывать, то ты полный идиот
Валентина ЛЬВОВА
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Вот примерно такой идиот стал главным положительным героем сериала НТВ «Последняя статья журналиста».

Сюжет: перестройка, гласность, в псковской газете отважный репортер проводит собственные расследования, постоянно кого-нибудь разоблачает, а потом решает ради статьи сесть в тюрьму. И не просто так, договорившись об экскурсии на пару дней и обеспечив хоть какое-нибудь прикрытие. Он пишет признательные показания по громкому делу, после чего попадает под расстрельную статью.

Естественно, все, кто был в курсе этой «смелой» операции, вскоре либо погибают, либо отказываются обеспечить журналисту алиби, и вот вам результат: вполне серьезный суд без каких бы то ни было колебаний приговаривает парня к высшей мере наказания.

Видимо, тут я должна начать сочувствовать, но как-то не получается. Ладно бы юный выпускник журфака так попал в погоне за сенсацией, это еще можно было бы понять. Но взрослый опытный дяденька, женатый, отец семейства, успевший поработать в газете еще до перестройки... Да тогда к судимости за пьяную драку относились как к волчьему билету! И за опечатку в заголовке отстраняли от работы (в лучшем случае). И журналисты знали, что при каждом выступлении в печати каждую фразу, критикующую даже директора совхоза за невыполнение плана, надо написать так, чтобы суметь подкрепить ее соответствующими документами. А уж дать «другой стороне» такой документ, как собственноручно подписанное добровольное признание в совершенном преступлении, это как облиться бензином и ждать, что никто рядом не закурит.

У меня была возможность наблюдать журналистов при СССР и при развале СССР. Была возможность и работать с очень смелыми людьми, решавшимися на большие расследования в лихие девяностые. Они были разными. С плохими характерами порой. Пьющие, курящие, грубые, иногда уходящие в загул. Но дураками они не были и очень четко планировали свои действия, когда работали над опасной темой. Так и представляю, как заходит к главному редактору кто-то из них и говорит:

- В тюрьму хочу сесть. Пойду в убийстве признаюсь.

- А зачем?

- Может, узнаю что-нибудь. Авось.

- Может?! Что-нибудь?! Выспись, Сеня, это несерьезно.

И потом редакция хохотала бы с неделю.

Наверное, вы скажете, что не для того сериалы снимают, чтобы было правдиво. Но, судя по рейтингу, и другая цель не достигнута. Все-таки трудно привлечь публику рассказом о мучениях олуха, если он не обладает даже обаянием Иванушки-дурачка.

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