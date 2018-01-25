Чтобы прорекламировать пластического хирурга, Бузова рассказала про подруг с силиконовой грудью

25 Янв. 2018 2018-01-25T12:23:52+03:00

После отдыха в Таиланде, звезда реалити-шоу снова принялась за активное зарабатывание денег

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Ольга Бузова даже будучи в отпуске в Таиланде успевала рекламировать через свой инстаграм услуги турфирм и аренды яхт, а уж после того, как вернулась в Москву звезду реалити-шоу вообще не остановить. Только вместе розыгрыша айфонов, начинающая певица теперь анонсирует прекрасную работу пластического хирурга. Правда, сделала это Бузова очень оригинально, взяла и сдала свою подругу, заявив, что ее силиконовая грудь выглядит очень естественной.

"Моя приятельница @ledi_nec после преображения", — подписала это фото Ольга.

Под этим ником аккаунт ведёт бывшая участница "Дома-2" Анастасия Волынец, которая ранее критиковала фигуру Бузовой

По всей видимости, когда речь заходит о деньгах, можно и переступить через себя и забыть о гордости. Бузова прорекламировала услуги пластического хирурга, под скальпель которого (если верить её словам) легла Волынец.

«Если честно, я в восторге! Выглядят потрясающе! Я никогда не ожидала, что можно достичь такого результата, особенно после родов и кормления грудью» - добавила отдохнувшая телеведущая.

buzova86 Моя приятельница @ledi_nec после преображения Она сделала грудь у @doctor_pimanchev. Если честно я в восторге! Выглядят потрясающе! Я никогда не ожидала, что можно достичь такой результат, особенно после родов и кормления грудью Девочки, если вам что-то в себе не нравиться , не нужно жить с этим, преображайтесь смело! А для себя я отметила, что @doctor_pimanchev отличный специалист! Рекомендую!

Многие подписчики решили, что Ольга собирается увеличить грудь, ведь комментариев по поводу маленького размера ее бюста во время отпуска Бузова получала много. Однако среди подписчиков нашлись и те, кто считает этот пост тонким издевательством над Волынец.

Напомним, что накануне Бузова устроила скандал в самолете, когда пассажиры бизнес-класса отказались уступить ей место, поскольку сама звезда не хотела лететь в экономе.

«Как сообщили очевидцы этой сцены, трое пассажиров отказались это сделать, а четвертый недоумевающе спросил: "Это кто такая?"» — пояснил автор публикации под ником olik848, чем вызвал бурную радость среди пользователей Pikabu, которые принялись всячески глумиться над телеведущей.

«Бузова открыла мир других мужчин. Мужчин, которым наплевать, кто она», — съязвил один из них, намекая на песню Бузовой под названием «Мало половин».

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Народ, конечно же, «бомбануло». Нас тоже чуточку - такого самообожания мы не встречали даже у Филиппа Киркорова. Народ начал оставлять комментарии, в которых попытался показать свое раздражение. «Скромно сняла видео о себе. Скромно назвала его. Скромно сравнила себя с другими артистами », «невероятное чувство собственной важности», «народ интересуется - какие же Ольга создала тренды в этом году?». Кто-то прям психанул: «Да как так то? Кудаэтот мир катится... Бузова, Шурыгина, у Джигарханяна деньги отжали и это всё открыто, и это всё события года»…» (подробности)