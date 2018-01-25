2018-01-25T16:36:59+03:00
Политика

Путин посмотрел полет «белого лебедя»

Президент в Казани приехал на авиазавод, возродивший производство стратегических ракетоносцев [видео]
Дмитрий СМИРНОВdimsmirnov175@dimsmirnov175
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К приезду на Казанский авиазавод президента на взлетно-посадочной полосе уже стоял ракетоносец. Фото: Михаил Метцель/ТАССК приезду на Казанский авиазавод президента на взлетно-посадочной полосе уже стоял ракетоносец. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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В ноябре прошлого года курирующий оборонную промышленность вице-премьер Дмитрий Рогозин доложил Владимиру Путину, что на Казанском авиационном заводе произошла выкатка из цеха созданного из задела нового самолёта Ту-160.

- Это означает, что завод выполнил сложнейшую задачу по восстановлению утраченного в свое время производства, включая электронно-лучевую сварку, работу по титану, - заявил Рогозин. - Планируем, что уже в 2019 году будут созданы и начнут испытания самолёты, созданные, как мы говорим, «из руды», в 2023 году – серийная поставка, а первый полёт нового Ту-160, который сегодня вышел из цеха, планируем провести в феврале следующего года.

Рогозин пригласил президента в Казань - посмотреть на полет обновляемого «белого лебедя» своими глазами.

Выкатка нового самолёта Ту-160 Фото: Дмитрий СМИРНОВ

Выкатка нового самолёта Ту-160Фото: Дмитрий СМИРНОВ

К приезду на Казанский авиазавод президента на взлетно-посадочной полосе уже стоял ракетоносец «Петр Дейнекин», названный в честь скончавшегося в 2017 году Героя России, экс-главкома ВКС.

Вместе с министром обороны Сергеем Шойгу Владимир Путин с обзорной вышки авиазавода понаблюдал за полетами «стратега», потом в одном из цехов пообщался с рабочими ОАК.

Владимир Путин прибыл на авиазавод в Казани.Президент в Казани приехал на авиазавод, возродивший производство стратегических ракетоносцевДмитрий СМИРНОВ

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