Путин посмотрел полет «белого лебедя»
В ноябре прошлого года курирующий оборонную промышленность вице-премьер Дмитрий Рогозин доложил Владимиру Путину, что на Казанском авиационном заводе произошла выкатка из цеха созданного из задела нового самолёта Ту-160.
- Это означает, что завод выполнил сложнейшую задачу по восстановлению утраченного в свое время производства, включая электронно-лучевую сварку, работу по титану, - заявил Рогозин. - Планируем, что уже в 2019 году будут созданы и начнут испытания самолёты, созданные, как мы говорим, «из руды», в 2023 году – серийная поставка, а первый полёт нового Ту-160, который сегодня вышел из цеха, планируем провести в феврале следующего года.
Рогозин пригласил президента в Казань - посмотреть на полет обновляемого «белого лебедя» своими глазами.
Выкатка нового самолёта Ту-160Фото: Дмитрий СМИРНОВ
К приезду на Казанский авиазавод президента на взлетно-посадочной полосе уже стоял ракетоносец «Петр Дейнекин», названный в честь скончавшегося в 2017 году Героя России, экс-главкома ВКС.
Вместе с министром обороны Сергеем Шойгу Владимир Путин с обзорной вышки авиазавода понаблюдал за полетами «стратега», потом в одном из цехов пообщался с рабочими ОАК.
Владимир Путин прибыл на авиазавод в Казани.Президент в Казани приехал на авиазавод, возродивший производство стратегических ракетоносцевДмитрий СМИРНОВ