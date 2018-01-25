Совсем отказалась от каши и молока: жена Сергея Шнурова рассказала, как питается, что выглядеть юной

25 Янв. 2018 2018-01-25T15:27:32+03:00

Изменить размер текста: A A

31-летняя Матильда Шнурова всегда была стройной, но в последнее время поклонники группы «Ленинград» отметили, что она стала еще изящнее. И конечно, тут же предположили, что Матильда наверняка во всем себе отказывает, а порой и голодает, чтобы сохранять девичью хрупкость. В отличие от мужа, который, недавно похвастался в инстаграме, что находясь на гастролях в Австралии, пробует мясо крокодила.

Предположения о голодании Матильда опровергла, но призналась, что действительно соблюдает диету, которая позволяет держать себя в форме. Причем она изменила рацион не для того, чтобы выглядеть стройной, а чтобы понять, что именно подходит ее организму.

Об этом возлюбленная Сергея Шнурова подробно рассказала на станице SlimBitchClub в Инстаграме.

mshnurova рассказала на @slimbitchclub о том как, зачем и почему я изменила стратегию питания - кому не осточертела тема ЗОЖ - добро пожаловать!

«С недавних пор я по рекомендации диетолога почти полностью убрала из своего рациона углеводы — и правильные «длинные», и быстрые, а заодно и глютен. Сдала обширный анализ крови и уже по нему получила рекомендацию - научить организм получать энергию не из углеводов, а из правильных жиров, а еще убрать лактозу, то есть цельное молоко и продукты из него - сливки, сливочное масло, мороженое», — поделилась Матильда своим опытом (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. kp.ru).

Владелица ресторана и балетной школы также подробно рассказала о своем ежедневном рационе. Матильда призналась, что раньше даже представить себе не могла утро без каши. Теперь же на завтрак она предпочитает разные вариации блюд из яиц (вместо коровьего — с кокосовым молоком), лосось, орехи, сыр, а также любые овощи и фрукты — это единственные углеводы, которые Матильда оставила в своем меню. «Далее обед: можно жирное мясо или рыбу, я обожаю баранину, лосось или птицу с кожей. О, да! Можно не мучаться над тарелкой отрезая кожу, а наслаждаться полноценным вкусом. Ведь именно жир дает вкус, мясо и рыба без жира становятся скучными. Обязательно много зелени и овощей (почти любых, строгое табу на картофель). Ужин: легкий белок типа морепродуктов, а можно вообще без него, но много зелени и овощей», — рассказала супруга Шнура.

Матильда также уточнила, что обедает через 3-4 часа после завтрака, а ужинает за 4 часа до сна.

И надо отметить, что новая диета ей идеально подошла. Спустя месяц после введения нового режима она уже почувствовала положительные изменения: у нее улучшилось настроение, а также появилось больше энергии. Владелица балетной студии также уточнила, что ни в коем случае не навязывает свою систему другим, и рекомендует каждой девушке сдать анализы и выяснить, что лучше всего подходит ее организму.