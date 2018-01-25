2018-01-25T13:01:34+03:00
Звезды

Эмили Ратаковски опубликовала голое фото и сразу его удалила, но Google помнит всё

И поверьте, на это фото стоит посмотреть
Ольга АНТОНОВА
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Эмили решила, что ей и без бикини неплохоЭмили решила, что ей и без бикини неплохоФото: Instagram.com
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Читатели мужских журналов, среди которых проводили опросы, однозначно назвали самой сексуальной девушкой планеты 26-летняя модель и немного актрису Эмили Ратаковски. На ее инстаграм подписано больше 16 миллионов человек, и большинство ее фолловеров мужчины.

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Birth of Venus by @laurabrown99 and @monakuhnstudio
1627821 отметок «Нравится»17534 комментариевInstagram

И это неудивительно, ведь фотографии красавицы, в которой намешаны 5 разных кровей – это чистый рок-н-ролл. И как рассуждают ее поклонники, лучше уж подписаться, чем пропустить такое. Тем более, что модель часто радует подписчиков снимками в откровенных купальников.

Но накануне 25 января, Эмили решила, что ей и без бикини неплохо и опубликовала фото без ничего. Правда, через несколько минут фотомодель уже удалила откровение, однако, 250 лайков снимок собрать все же успел. Впрочем, Google хранит все, поэтому обнаженную мечту миллионов мужчин мы можем наблюдать и теперь. Как говорится, смотрим и наслаждаемся.

Эмили Ратаковски опубликовала голое фото и сразу его удалила Фото: Instagram.com

Эмили Ратаковски опубликовала голое фото и сразу его удалилаФото: Instagram.com

Напомним, модель и актриса стала популярной после съёмок в клипе Робина Тика на песню Blurred Lines. Съёмка топлесс в клипе принесла ей широкую известность. YouTube изначально запретил откровенную версию клипа, но позже вернул ее. К слову, в мае 2016 года снялась в клипе Димы Билана «Неделимые».

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