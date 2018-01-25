2018-01-25T13:36:08+03:00
В мире

Белый дом: Трамп победил, потому что был лучшим

Он докажет это под присягой
Аббас ДЖУМА@IBN_MOHAMMAD
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Трампа обвиняют в том, что ему помогли победить на выборахТрампа обвиняют в том, что ему помогли победить на выборахФото: REUTERS
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Расследование о связях Дональда Трампа с Москвой продолжается. Сам американский президент занял весьма неоднозначную позицию: вмешательство России в выборы, по его словам, было, но сам он ни при чем.

- Трампа обвиняют в том, что ему помогли победить на выборах, но это - ложь, - сказала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. - Он выиграл, потому что был лучшим кандидатом, усерднее работал, потому что говорил о том, что на самом деле заботило Америку, и американцы проголосовали за него. Клевета в его адрес стала распространяться с целью признать его нелегитимным президентом. Да, он говорил об этом (о вмешательстве Москвы в американские выборы - Ред.), однако заявлять о том, что что-то происходит - это одно, а оказывать содействие тому, что происходит, - совсем другое.

К слову, Трамп не призывает верить Саре Сандерс на слово и готов в течении двух - трех недель дать показания спецпрокурору Роберту Мюллеру. На вопрос журналистов, сделает ли он это под присягой, хозяин Белого дома ответил утвердительно.

- Результаты расследования в итоге будут выглядеть именно так, как говорит Трамп, - уверен политолог-американист Сергей Судаков. - То есть нам скажут, что вмешательство в выборы все-таки было. Что русские хакеры ломились в Штаты через Facebook, через электронную почту и так далее. Но Трамп ни о чем не знал и ни в чем не участвовал. Более того, он стал жертвой. Нам скажут, что хакеры, оказывается, работали с демократами и помогали не ему, а Хиллари Клинтон. Такая лицемерная позиция очень выгодна. С одной стороны, хакеров никто не видел - информация по ним засекречена, и враг остается. С другой стороны, Трамп в безопасности. Просто если сегодня его выпихнут из Овального кабинета по причине его связей с Россией, мало не покажется никому. Тогда надо будет проводить масштабнейшее расследование и снимать с должностей глав всех спецслужб.

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