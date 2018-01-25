2018-01-25T18:17:38+03:00
Звезды

Олега Табакова периодически вводят в искусственную кому

Врачи продолжают бороться за жизнь артиста
Ольга АНТОНОВА
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Олег Табаков попал в больницу два месяца. Он был госпитализирован в Первую градскую больницуОлег Табаков попал в больницу два месяца. Он был госпитализирован в Первую градскую больницуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Народный артист СССР, художественный руководитель МХТ им. Чехова и "Табакерки" Олег Табаков остается в Первой градской больнице имени Пирогова, где врачи делают все для того, чтобы Олег Табаков смог встать на ноги и вернуться на работу в родной театр. Но поскольку организм артиста сильно ослаблен болезнью, медики периодически вводят известного пациента в медикаментозную седацию. Это позволяет ослабленному человеку набраться сил, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Он же утверждает, что когда Олег Павлович в сознании, он старается разговаривать с супругой, не жалуется на боли, охотно общается с врачами. Правда, быстро устает. Напомним, Олег Табаков попал в больницу два месяца назад. Он был госпитализирован в Первую градскую больницу 27 ноября и сразу же попал в реанимацию.

Говорили, что у артиста произошло нагноение зубных имплантов, которое спровоцировало воспаление и дало осложение на легкие. Чуть позже у худрука МХТ была сделана трахеотомия - отверстие в горле, куда вставлена канюля для лучшей вентиляции легких. Сообщалось даже, что у Табакова заражение крови и "синдром глубокого оглушения". Из-за болезни Олега Павловича спектакли с его участием в МХТ им. Чехова пришлось отменить.

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Их пригласили коллеги для проведения консилиума, чтобы понять, как дальше выстраивать методику лечения знаменитого артиста.

По словам Печатникова, ознакомившись с ходом лечения, они подтвердили, что все действия отечественных медиков верные. (подробности)

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