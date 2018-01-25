Анастасия Волочкова после ночи с незнакомцем проснулась на столе

25 Янв. 2018 2018-01-25T17:49:27+03:00

Волочкова опубликовала фото на кухонном столе с шутливой подписью Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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Пока продолжаются споры по поводу слитых в сеть интимных снимков Волочковой, которые опубликовал блогер Чермен Дзотов (танцовщица заявила о сумме морального ущерба в 10 миллионов рублей), личная жизнь балерины тоже не замерла и бьет ключом.

Так, накануне любимая звезда инстаграма опубликовала фото на кухонном столе с шутливой подписью: «Всегда знала, что ложиться спать поздно - это вредно. Поэтому я ложусь спать рано". И отметила автора снимка, некоего молодого человека по имени Михаил. При этом сам мужчина на своей страничке выложил фото с балериной, сделанное этой же ночью, в постели с подписью: «Ты сама все знаешь..»

laginru ...ты сама всё знаешь...

Надо отметить, что это первое фото, которое мужчина опубликовал в своем аккаунте, где недвусмысленно признался в отношениях с исполнительницей незамысловатых шпагатов. А вот Анастасия уже намекала на отношения с Михаилом - в ее блоге в Рождество было опубликовано фото с этим же брюнетом, позже балерина запостила кадр с Михаилом перед вылетом на Мальдивы, а затем еще одно - после отпуска.

Напомним, 20 января Анастасия Волочкова отметила свое 42-летие. Традиционно, в канун праздника балерина окунается в домашнюю купель и отмечает день рождения в кругу близких и друзей, среди которых неизменно присутствует и продюсер Бари Алибасов.

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