2018-01-25T17:49:27+03:00
Звезды

Анастасия Волочкова после ночи с незнакомцем проснулась на столе

Балерина не перестает удивлять подписчиков новыми, оригинальными снимками
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments23
Волочкова опубликовала фото на кухонном столе с шутливой подписьюВолочкова опубликовала фото на кухонном столе с шутливой подписьюФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Пока продолжаются споры по поводу слитых в сеть интимных снимков Волочковой, которые опубликовал блогер Чермен Дзотов (танцовщица заявила о сумме морального ущерба в 10 миллионов рублей), личная жизнь балерины тоже не замерла и бьет ключом.

Так, накануне любимая звезда инстаграма опубликовала фото на кухонном столе с шутливой подписью: «Всегда знала, что ложиться спать поздно - это вредно. Поэтому я ложусь спать рано". И отметила автора снимка, некоего молодого человека по имени Михаил. При этом сам мужчина на своей страничке выложил фото с балериной, сделанное этой же ночью, в постели с подписью: «Ты сама все знаешь..»

laginrulaginru
...ты сама всё знаешь...
482 отметок «Нравится»136 комментариевInstagram

Надо отметить, что это первое фото, которое мужчина опубликовал в своем аккаунте, где недвусмысленно признался в отношениях с исполнительницей незамысловатых шпагатов. А вот Анастасия уже намекала на отношения с Михаилом - в ее блоге в Рождество было опубликовано фото с этим же брюнетом, позже балерина запостила кадр с Михаилом перед вылетом на Мальдивы, а затем еще одно - после отпуска.

Напомним, 20 января Анастасия Волочкова отметила свое 42-летие. Традиционно, в канун праздника балерина окунается в домашнюю купель и отмечает день рождения в кругу близких и друзей, среди которых неизменно присутствует и продюсер Бари Алибасов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Личная жизнь Анастасии Волочковой: кто стал новым возлюбленным балерины

Чуть позже Анастасия выложила другие снимки, на которых можно рассмотреть лицо ее нового спутника. (подробности)

МЕЖДУ ТЕМ

Осетинский блогер извинился за утечку своих интимных фото с Волочковой

Известный североосетинский бизнесмен, блогер и пиарщик Чермен Дзотов извинился за утечку фото, где он запечатлен во время секса с балериной Анастасией Волочковой (подробности)

В Сети появилось видео, как обнаженная Волочкова купается в грязи

Анастасия Волочкова подкинула своим поклонникам новый повод для обсуждения ее персоны. На видеоролике, который появился на просторах Интернета, балерина, обнажив свой шикарный бюст, извалялась в грязи (в буквальном смысле этого слова). В лечебной, в сакской (подробности)

Анастасия Волочкова ответила злоумышленникам, опубликовавшим фотографии ее секса

На просторах интернета бушует очередной скандал. В Сеть попали фотографии секса Анастасии Волочковой. На скандальных кадрах балерина запечатлена с неким бизнесменом. (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Ольга АНТОНОВА

 
Читайте также
Новости 24
Названа причина преждевременного старения
«Пионер» показал фильм «Смерть Сталина» вопреки запрету Минкультуры
Росстат рассказал, что реальные доходы россиян падают уже четвертый год
Парикмахер выстригает на затылках портреты Путина и Трампа
Захарова: Москва будет жестко пресекать попытки иностранного вмешательства в выборы-2018
Путин в Казани поздравил команду «КамАЗ-Мастер» с победой на ралли «Дакар-2018»
Сергей Лавров признался, что считает любимой "Песню конченного человека" Владимира Высоцкого
Индийский блогер попал под поезд, делая селфи
Захарова: новая стратегия США направлена на расчленение Сирии
МИД Турции: Белый дом некорректно передал содержание разговора Трампа и Эрдогана
Порошенко в Давосе потребовал от журналистки снять вышиванку
Владимир Путин рассказал , благодаря кому Россия остается молодой и дерзкой
Наводнение в Париже: власти закрывают музеи и круизы, а в Лувре спасают коллекции
Нацбанк Украины повысил учетную ставку до 16%
Завершено формирование всех региональных штабов Путина
Премьер Польши расскажет Тиллерсону об опасностях «Северного потока-2»
Ко Дню студента появились смешные стикеры с Ольгой Васильевой для Телеграма от минобра
Дональд Трамп прибыл в Давос для участия во Всемирном экономическом форуме
МОК опубликовал список критериев, по которым российским спортсменам отказывали в участии в ИО-2018
Антимонопольщики раскритиковали ЗОЖ-стратегию Минздрава
Молдавия объяснила отказ во въезде российскому писателю Миропольскому
Дэвида Копперфильда в попытке изнасилования обвинила бывшая модель
В США трассу засыпало долларами