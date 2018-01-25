Путин попросил студентов быть дерзкими

25 Янв. 2018 2018-01-25T18:32:57+03:00

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Татьянин день Владимир Путин провел в Казани и, пользуясь случаем, заехал на молодежный форум «Вместе вперед!», чтобы поздравить студентов с праздником.

- Поздравляю всех, кто собрался сегодня здесь, и всех студентов России, всех ваших наставников, преподавателей, - сказал президент, поднявшись на сцену. - Желаю вам, разумеется, и успехов в учебе, и в вашей будущей жизни. Благодаря студенчеству, благодаря молодёжи Россия всегда остается молодой, юной, дерзкой, устремлённой в будущее. Хочу вам пожелать, чтобы вы воспользовались всеми преимуществами нашей огромной-огромной страны.

Глава государства даже позавидовал сегодняшним студентам.

- Вы сейчас можете создавать свободно, не думая ни о чем, новые смыслы, новую моду, новую музыку, новое искусство, новые технологии, - перечислял Путин. - Не бойтесь ошибок, всегда ищите возможность преодолеть их и выйти на решения, которые вам нужны, и тогда вы, безусловно, будете счастливым, успешным поколением.

В Казанском федеральном университете Путина уже ждали на телемост с ведущими вузами страны.

- Несмотря на некоторые политические ограничения в Крыму... - начала свое выступление студентка из Симферополя.

- А когда в истории в Крыму было спокойно? - спросил Путин. - Но университет всегда работал, даже в 20-е годы, когда шла гражданская война, он был своеобразным центром. Я не вижу в нынешней ситуации особого драматизма, уверен, что она будет улучшаться.

Президент заявил, что нет ничего зазорного в обучении за границей и поддержал желание современных студентов свободно переходить для получения образования из одного российского вуза в другой.

- От этого не страдает университет, если студенты или аспиранты на какое-то время перебираются в другие вузы, а наоборот, только повышает общую конкурентоспособность российского образования, - сказал Путин. - Если пользоваться возможностями российской образовательной системы, то часто необходимости учиться за рубежом и не будет возникать.

В качестве «примера мобильности ради тяги к знаниям» он привел Ломоносова.

- Вот это была своеобразная мобильность, - пошутил Путин. - Как известно, Ломоносов пешком из Архангельска добрался до Петербурга. Это до сих пор остается для всех нас самым лучшим примером стремления к знаниям и реализации своей мечты.

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