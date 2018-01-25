Путин приехал в больницу к Шаймиеву и поздравил КамАЗ с победой в Дакаре
Рабочий день в Казани Владимир Путин решил начать с мероприятия, которого не значилось в его официальной программе. Накануне поздно вечером на встрече президента с представителями мусульманских религиозных организаций и руководством Болгарской исламской академии из-за болезни не смог присутствовать экс-глава Татарстана Минтимер Шаймиев. И Путин захотел по дороге на авиазавод заехать в больницу, чтобы проведать уважаемого человека и свое доверенное лицо на предстоящих выборах.
Шаймиев, тем не менее, чувствовал себя бодро, встретил главу государства в дверях палаты и даже обнялся с ним.
Путин пожелал здоровья и рассказал, какое впечатление произвела на него строящаяся исламская академия, одним из вдохновителей создания которой был Шаймиев.
Пользуясь случаем, Путин заехал на проходящий в Казани молодежный форум «Вместе вперед!», чтобы поздравить студентов с Татьяниным днем.
- Поздравляю всех, кто собрался сегодня здесь, и всех студентов России, всех ваших наставников, преподавателей, - сказал президент, поднявшись на сцену. - Желаю вам, разумеется, и успехов в учебе, и в вашей будущей жизни. Благодаря студенчеству, благодаря молодёжи Россия всегда остается молодой, юной, дерзкой, устремлённой в будущее. Хочу вам пожелать, чтобы вы воспользовались всеми преимуществами нашей огромной-огромной страны.
И уж точно нельзя было, побывав в столице Татарстана, не поздравить с победой в ралли Дакар-2018 команду КАМАЗ-Мастер.
- Ваши успехи - показатель уровня предприятия и вашей подготовки, - сказал президент. - Хочу видеть, как вы побеждаете и дальше.
В ответ гонщики подарили Путину копию завоеванного трофея и модель грузовика, на котором добрались до победы.
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Путин в Казани поздравил команду «КамАЗ-Мастер» с победой на ралли «Дакар-2018».Гонщики подарили Путину модель КамАЗа, победившего в этой гонке.Дмитрий СМИРНОВ