Порошенко попросил журналистку снять вышиванку

25 Янв. 2018 2018-01-25T19:17:17+03:00

Петр Порошенко во время выступления на бизнес-саммите в Давосе.

Президент Украины на форуме в Давосе не стал отвечать на вопрос о «законе о реинтеграции Донбасса» [видео]

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До этого момента на Всемирном экономическом форуме в давосе у Петра Алексеевича все шло хорошо. Отличный номер в отеле с джакузи, в которую льется термальная вода, именной беджик, которым президент Украины похвастался в своем Инстаграме, приятные собеседники, сочувственно жмущие руки и обещающие помочь материально...

- Зачем вы приняли закон о войне? - разрушила седативную эйфорию Порошенко журналистка в вышиванке.

Гардероб с вопросом не вязался, и главе Украины пришлось немного напрячься, чтобы переварить сказанное. Он не придумал идеи лучше, чем потребовать от журналистки снять вышиванку либо задать вопрос по-украински.

- Вы прекрасно понимаете русский язык, - наседала дерзкая журналистка.

- Я понимаю и английский, и другой. Но на вопросы отвечаю на украинском, - парировал Порошенко. Но отвечать вопрос женщины не стал ни на каком языке.

Женщину из неназванного СМИ вывела охрана, запретив ей находиться на мероприятиях с участием президента Украины.