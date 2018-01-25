Четыре признака ЗОЖ: в Минздраве упростили понятие здорового образа жизни

25 Янв. 2018 2018-01-26T01:13:32+03:00

Кто на самом деле теперь считается здоровым человеком — проверь себя [комментарии ведущих экспертов, инфографика]

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Конечно, было бы идеально, если бы в правилах ЗОЖ говорилось, что нужно съесть, чтобы похудеть, и как накачать мышцы, лежа на диване перед телевизором. Увы, таких востребованных ноу-хау с гарантированным результатом пока так и не появилось, однако ЗОЖ предстает вовсе не таким страшным, тоскливым и угнетающим, как многие привыкли думать. Главный эксперт Минздрава по профилактической медицине назвал всего-навсего четыре не самых сложных признака, соблюдая которые можно гордо заявлять: я веду самый что ни на есть здоровый образ жизни!

- Если человек имеет такой набор положительных качеств, то вероятность смерти от болезней системы кровообращения или общей смертности у него в течение трех лет снижается на 50% в сравнении с теми людьми, у которых нет этих признаков, - радует руководитель Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) кардиологии, главный внештатный специалист Минздрава России по профилактической медицине, профессор, доктор медицинских наук Сергей Бойцов.

Правило 1: побольше овощей и фруктов

Сергей Бойцов советует съедать не менее 400 г овощей и фруктов в день, что соответствует признанным международным рекомедациям. «Старайтесь, чтобы овощи были на тарелке при каждом приеме пищи, - подсказывает руководитель Национального исследовательского центра «Здоровое питание», доктор медицинских наук, профессор Олег Медведев. - Помните: чем меньше они обработаны - проварены, запечены, зажарены- тем лучше. И картошка в эти полезные 400 г не входит!».

Каждый прием пищи должен сопровождаться потреблением овощей и фруктов.Фото: Евгения ГУСЕВА

НА ЗАМЕТКУ

Проверьте свой индекс массы тела

Овощи-фрукты не только обеспечивают нас витаминами и другими полезными веществами, но и улучшают пищеварение благодаря большому содержанию пищевых волокон. А это, в свою очередь, помогает поддерживать нормальный вес — если, конечно, в остальное время не наворачивать пироги и булки, избегая физнагрузок.

- Нормальный индекс массы тела (ИМТ) один из важнейших критериев здоровья и предпосылок для долголетия, - подчеркивает врач-эндокринолог, генетик, эксперт международного биомедицинского проекта «Атлас» Лариса Бавыкина. - Чтобы вычислить ИМТ, берем свой рост в метрах, возводим в квадрат, а потом массу тела в кг делим на полученную цифру. Если это число попадает в промежуток 18,5 — 24,9, то у вас идеальные значения: как для женщин, так и для мужчин. Если ИМТ 25 и больше — нужно худеть.

Правило 2: делать зарядку и ходить пешком

«Нужно заниматься умеренной и высокой физической активностью не менее 30 минут ежедневно, например — ходьбой в интенсивном темпе», - говорит профессор Бойцов.

- Согласно последним международным рекомендациям для здоровья сердца и сосудов требуется не менее 150 минут умеренных физнагрузок в неделю, или по 30 минут 5 дней в неделю. Либо - не менее 75 минут высокоинтенсивных физнагрузок, то есть по 15 минут в день 5 дней в неделю, - рассказал «КП» врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, главный терапевт Ильинской больницы, член Европейского общества кардиологов и Американской ассоциации сердца Ярослав Ашихмин.

Массовая зарядка в кружке "Здоровье" для пенсионеров Барнаула.Фото: Олег УКЛАДОВ

СОВЕТ

Как определить безопасную интенсивность физнагрузок

Используйте для этого «золотую формулу» расчета оптимального пульса: 220 минус ваш возраст. Полученную цифру умножаем на 65% - это пульс при умеренной нагрузке; умножаем на 80% - пульс при интенсивной физнагрузке. Если выше — уже чрезмерная нагрузка, неблагоприятная для сосудов и сердца.

Правило 3: поменьше соли

Эксперт Минздрава выступает за «нормальное или низкое потребление соли, то есть не более 5 граммов в сутки». Кардиолог Ярослав Ашихмин уточняет: нормы для каждого конкретного человека могут чуть различаться в зависимости от состояния здоровья и уже поставленных диагнозов, а именно:

- Для людей с абсолютно здоровым сердцем и сосудами потребление соли в целом не ограничивается (если вы давно не меряли давление и не сдавали анализы — не обольщайтесь: таких здоровых счастливчиков старше 35-ти у нас немного). При этом тем, кто знает за собой пристрастие к «солененькому», постоянно досаливает готовые блюда, обожает копчености и т.п., нужно хотя бы раз в полгода измерять артериальное давление.

Потребление соли следует ограничить, особенно тем, у кого есть проблемы с давлением.Фото: Анатолий ЖДАНОВ

- Пациентам с предгипертензией, то есть когда цифры давления составляют от 135 до 139 мм рт. ст. (нижнее) и от 85 до 89 мм рт. ст. (верхнее), надо строго соблюдать рекомендацию ВОЗ, озвученную профессором Бойцовым: не более 5 г соли в сутки. Разумеется, речь идет не о 5 г из солонки, а об общем количестве соли в блюдах, съедаемых за день.

- Людям с диагнозом «артериальная гипертензия» (гипертония), то есть с давлением 140/90 мм рт. ст. и выше, настоятельно рекомендуется сократить соль до 3 г в сутки. Это ощутимо сокращает риск сердечно-сосудистых катастроф, подчеркивает Ярослав Ашихмин

- Если у человека тяжелая сердечная недостаточность, отеки и одышка, то врачи предлагают максимально снизить потребление соли вплоть до полного отказа.

Правило 4: не курить

По разным данным курение сокращает жизнь на 8 — 15 лет. При этом некоторые исследователи заявляют, что никотин снижает риск болезни Альцгеймера: среди страдающим деменцией курящих меньше. Однако геронтологи не дают порадоваться спасению от слабоумия, затягиваясь сигаретой: эксперты поясняют, что большинство курильщиков попросту не доживает до Альцгеймера, настигающего, как правило, в зрелом возрасте. Увы, любители табака мрут раньше из-за инфарктов, инсультов и рака.

Такая вредная привычка как курение существенно сокращает жизнь.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ВОПРОС В ТЕМУ

А что с алкоголем?

Как пояснил Сергей Бойцов, еще ведутся подсчеты — насколько снижается смертность при ограничении алкоголя, поэтому этот фактор в ЗОЖ пока не включили. В то же время министр здравоохранения Вероника Скворцова, отвечая на вопросы пользователей соцсети «Одноклассники» в прошлом году, озвучила международные нормы безопасных «возлияний».

- Известно, что микродозы алкоголя могут очищать мелкие сосуды и за счет этого способствовать профилактике атеросклероза (то есть закупоривания сосудов холестериновыми бляшками. - Авт.), - рассказала глава Минздрава. - Речь идет о количестве не более 90 миллилитров чистого спирта в неделю (это 150 мл водки или 4,5 бокала сухого вина за неделю, 1 стандартный бокал — 150 мл. Причем, врачи предупреждают, что очень вредно выпивать всю норму за один раз. - Ред.).

Проверь себяФото: Дмитрий ПОЛУХИН

ЭТО ПРИГОДИТСЯ

Еще несколько важных признаков здорового образа жизни, повышающего шансы на долголетие

- Правильный сон.

«Высыпаться, то есть спать в среднем 7 — 9 часов, это вопрос не только бодрости, но и здоровья всего организма, - подчеркивает руководитель Центра медицины сна МГУ им. Ломоносова, эксперт Европейского общества исследователей сна, кандидат медицинских наук Александр Калинкин. - Четко доказано, что недосып провоцирует развитие многих болезней, ускоряет старение организма и сокращает жизнь. Так что налаживайте ваш сон».

- Ограничение сахара.

По нынешним рекомендациям Всемирной организации здравоохранения взрослому человеку желательно съедать в сутки не более 25 г сахара, это 6 чайных ложек, включая сахар во всех продуктах и напитках. Однако эксперты советуют стараться снизить и эти показатели. Вообще, в идеале заменять сахар природными натуральными аналогами, самым полезным из которых считается растение стевия и продукты из него (в нашей стране сейчас продается в том числе стевия, выращенная в Крыму).

- Снижение стрессов.

Самый простой, безопасный и полезный способ борьбы со стрессом - прогулка перед сном быстрым шагом, в идеале - 40 - 60 минут. Такая легкая физнагрузка помогает быстрее утилизировать гормоны стресса, к тому же улучшает тонус сосудов и в целом оздоравливает нашу сердечно-сосудистую систему.