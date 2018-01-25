25 Янв. 2018 2018-01-25T17:23:25+03:00

В Италии пассажирский поезд сошел с рельсов: двое погибли и сто человек пострадали Фото: REUTERS

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По меньшей мере два человека погибли, около 100 пострадали при сходе с рельсов пассажирского поезда на севере Италии. Об этом сообщают местные СМИ.

Состав из восьми вагонов следовал в четверг утром из Кремоны в Милан и сошел с рельсов на участке железной дороги недалеко от Венеции. На место происшествия оперативно прибыли несколько машин скорой помощи, а также сотрудники экстренных и правоохранительных служб. Движение поездов на линии полностью остановлено.

Отмечается, что как правило в это время в поездах очень многолюдно — жители регионов едут на работу в столицу Ломбардии Милан. Все пострадавшие - пассажиры поезда, многие из них застряли среди искореженного железа и были освобождены спасателями. Десять человек госпитализировали в тяжелом состоянии.

На кадрах с места происшествия видно работу спасателей у сильно поврежденных и перевернутых вагонов.