2018-01-25T17:23:25+03:00
Происшествия

В Италии пассажирский поезд сошел с рельсов: двое погибли и сто человек пострадали

Сообщается, что десять раненых находятся в тяжелом состоянии [видео]
Денис СУХОВ
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В Италии пассажирский поезд сошел с рельсов: двое погибли и сто человек пострадалиВ Италии пассажирский поезд сошел с рельсов: двое погибли и сто человек пострадалиФото: REUTERS
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По меньшей мере два человека погибли, около 100 пострадали при сходе с рельсов пассажирского поезда на севере Италии. Об этом сообщают местные СМИ.

Состав из восьми вагонов следовал в четверг утром из Кремоны в Милан и сошел с рельсов на участке железной дороги недалеко от Венеции. На место происшествия оперативно прибыли несколько машин скорой помощи, а также сотрудники экстренных и правоохранительных служб. Движение поездов на линии полностью остановлено.

Отмечается, что как правило в это время в поездах очень многолюдно — жители регионов едут на работу в столицу Ломбардии Милан. Все пострадавшие - пассажиры поезда, многие из них застряли среди искореженного железа и были освобождены спасателями. Десять человек госпитализировали в тяжелом состоянии.

На кадрах с места происшествия видно работу спасателей у сильно поврежденных и перевернутых вагонов.

Видео с места крушения поезда в Италии.В Италии пассажирский поезд сошёл с рельсов: погибли двое человек, более ста - пострадали.

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