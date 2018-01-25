МОК заявил, что не запрещал болельщикам приносить российский флаг на трибуны Олимпиады

25 Янв. 2018 2018-01-25T13:53:00+03:00

Надеемся все же, что до дискриминации наших болельщиков дело не дойдет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Вчера весь интернет будоражила новость, что российским болельщикам на Олимпиаде запретят проходить на трибуны с триколором. Мол в правилах есть пункт, что на трибуны запрещено, наряду с взрывоопасными материалам и оружием, проносить «Флаги стран, не являющихся участниками». Но ведь Олимпийский комитет России дисквалифицирован, а наша команда будет выступать в Пхенчхане под белым флагом МОК и называться «Олимпийские атлеты из России». Попадает ли она под этот запрет?

Как мы выяснили, подобная строчка в правилах была и раньше, в том числе в Сочи-2014. А введена она была для того, чтобы на стадионы не проносили флаги непризнанных стран, и не устраивали там политических демонстраций. К России это явно не относится.

Тем ни менее Олимпийский комитет России отправил вчера запрос в МОК, чтобы там официально разъяснил свою позицию.

Сегодня пришел ответ:

"Использование флага страны с признанным национальным Олимпийским комитетом, даже если его членство приостановлено, болельщиком или группой фанатов на Играх не может быть запрещено. Тем не менее, если это будет происходить в формате организованной политической демонстрации, то мониторинговая группа МОК примет во внимание и оценит это на предмет соблюдения решения исполкома МОК от 5 декабря 2017 года", - цитирует заявление ТАСС.

Как видим, МОК опять ушел от прямого ответа. Мол с флагом можно... а если много флагов? Это демонстрация или нет? А если болельщики дружно кричат и размахивают полотнами это что - поддержка своих спортсменов или уже политическая провокация?

Надеемся все же, что до дискриминации наших болельщиков дело не дойдет. Но и без того само поведение МОК уже превратилось в беспрецедентную демонстрацию ненависти и спланированной антироссийской компании, перечеркнувшей все идеалы олимпийского движения.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Конец пяти колец

Дмитрий СМИРНОВ

Единственное, что можно сделать сегодня в ситуации с МОК, это перестать обожествлять Олимпиаду. 70 лет подряд с первой поездки советской команды на Игры мы воспринимаем Олимпиаду как выставку наших выдающихся достижений или демонстрацию наших вопиющих провалов. Поставить памятник Сергею Бубке, прыгнувшему выше человеческого понимания, и расформировать команду ЦДКА, проигравшую в майках сборной СССР в олимпийском полуфинале югославам, это одно и то же прикладывание олимпийской линейки к своей жизни. Одни славили нашу страну на международной арене, другие позорили. В этом смысле забавно, что Виталий Мутко в разное время в национальном сознании страну и позорил, и славил, и снова позорил (подробности)

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