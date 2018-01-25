2018-01-25T17:15:15+03:00
Экономика

Будущее наступило в Магнитке

Системы искусственного интеллекта уже сейчас приносят ощутимую выгоду
Иван КОМОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Деловое издание Financial Times опубликовало статью об искусственном интеллекте. В качестве примера приводится его применение на Магнитогорском металлургическом комбинате.

«Для примера, Yandex Data Factory, базирующаяся в Амстердаме «дочка» российской технологической компании, сотрудничает с Магнитогорским металлургическим комбинатом в сфере оптимизации его производственных процессов. Это позволило снизить расход ферросплавов на 5% и экономить 4 млн. долларов в год», - пишет редактор FT по инновациям Джон Торнхилл.

Для этого специалисты Yandex изучили данные о выплавке стали на комбинате за семь лет. Способная к самообучению система в реальном времени выдает оператору рекомендации по использованию ферросплавов и добавочных материалов. В итоге сталь наилучшего качества производится с наименьшими издержками.

Ранее руководитель Yandex Data Factory Евгения Завалишина на площадке влиятельного отраслевого портала Access AI отметила, что именно такие инновационные проекты имеют наибольший потенциал создания стоимости в настоящий момент. «Старые и зрелые сектора экономики, такие как промышленность, торговля или грузоперевозки, будут первыми, кто сможет извлечь выгоду из новых возможностей», - отметила она, подчеркнув успехи ММК на этом направлении.

Легендарная Магнитка, построенная еще в эпоху советской индустриализации, осуществляет комплексную политику по внедрению самых современных информационных технологий во всех сферах. Для удобства сотрудников разработано мобильное приложение «Мой ММК», позволяющее в несколько касаний получить информацию об отпуске, зарплате, графике работы и о многом другом. Число его пользователей приближается к 20 тысячам. Еще одно мобильное приложение, разработанное профсоюзной организацией Магнитки, в январе перешагнуло пятитысячный рубеж пользователей.

ММК является одним из крупнейших в мире производителей стали и крупнейшим поставщиком на внутреннем рынке с долей 18,1%. В 2017 году комбинат произвел 12,8 млн. тонн стали, увеличив показатель предыдущего года на 2,5%.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
Названа причина преждевременного старения
«Пионер» показал фильм «Смерть Сталина» вопреки запрету Минкультуры
Росстат рассказал, что реальные доходы россиян падают уже четвертый год
Парикмахер выстригает на затылках портреты Путина и Трампа
Захарова: Москва будет жестко пресекать попытки иностранного вмешательства в выборы-2018
Путин в Казани поздравил команду «КамАЗ-Мастер» с победой на ралли «Дакар-2018»
Сергей Лавров признался, что считает любимой "Песню конченного человека" Владимира Высоцкого
Индийский блогер попал под поезд, делая селфи
Захарова: новая стратегия США направлена на расчленение Сирии
МИД Турции: Белый дом некорректно передал содержание разговора Трампа и Эрдогана
Порошенко в Давосе потребовал от журналистки снять вышиванку
Владимир Путин рассказал , благодаря кому Россия остается молодой и дерзкой
Наводнение в Париже: власти закрывают музеи и круизы, а в Лувре спасают коллекции
Нацбанк Украины повысил учетную ставку до 16%
Завершено формирование всех региональных штабов Путина
Премьер Польши расскажет Тиллерсону об опасностях «Северного потока-2»
Ко Дню студента появились смешные стикеры с Ольгой Васильевой для Телеграма от минобра
Дональд Трамп прибыл в Давос для участия во Всемирном экономическом форуме
МОК опубликовал список критериев, по которым российским спортсменам отказывали в участии в ИО-2018
Антимонопольщики раскритиковали ЗОЖ-стратегию Минздрава
Молдавия объяснила отказ во въезде российскому писателю Миропольскому
Дэвида Копперфильда в попытке изнасилования обвинила бывшая модель
В США трассу засыпало долларами