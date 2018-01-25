Будущее наступило в Магнитке

25 Янв. 2018 2018-01-25T17:15:15+03:00

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Деловое издание Financial Times опубликовало статью об искусственном интеллекте. В качестве примера приводится его применение на Магнитогорском металлургическом комбинате.

«Для примера, Yandex Data Factory, базирующаяся в Амстердаме «дочка» российской технологической компании, сотрудничает с Магнитогорским металлургическим комбинатом в сфере оптимизации его производственных процессов. Это позволило снизить расход ферросплавов на 5% и экономить 4 млн. долларов в год», - пишет редактор FT по инновациям Джон Торнхилл.

Для этого специалисты Yandex изучили данные о выплавке стали на комбинате за семь лет. Способная к самообучению система в реальном времени выдает оператору рекомендации по использованию ферросплавов и добавочных материалов. В итоге сталь наилучшего качества производится с наименьшими издержками.

Ранее руководитель Yandex Data Factory Евгения Завалишина на площадке влиятельного отраслевого портала Access AI отметила, что именно такие инновационные проекты имеют наибольший потенциал создания стоимости в настоящий момент. «Старые и зрелые сектора экономики, такие как промышленность, торговля или грузоперевозки, будут первыми, кто сможет извлечь выгоду из новых возможностей», - отметила она, подчеркнув успехи ММК на этом направлении.

Легендарная Магнитка, построенная еще в эпоху советской индустриализации, осуществляет комплексную политику по внедрению самых современных информационных технологий во всех сферах. Для удобства сотрудников разработано мобильное приложение «Мой ММК», позволяющее в несколько касаний получить информацию об отпуске, зарплате, графике работы и о многом другом. Число его пользователей приближается к 20 тысячам. Еще одно мобильное приложение, разработанное профсоюзной организацией Магнитки, в январе перешагнуло пятитысячный рубеж пользователей.

ММК является одним из крупнейших в мире производителей стали и крупнейшим поставщиком на внутреннем рынке с долей 18,1%. В 2017 году комбинат произвел 12,8 млн. тонн стали, увеличив показатель предыдущего года на 2,5%.