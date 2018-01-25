Дети по всей России выращивают деревца из семян Кремлевской елки

25 Янв. 2018 2018-01-25T17:51:59+03:00

Семена из шишек главной зеленой красавицы страны весь год рассылали по всем регионам страны. И теперь ребята выкладывают фото молодых елочек в соцсети

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Конец января на носу – а вы успели убрать елку? Все чаще россиян призывают не просто выбрасывать новогодние деревья, а отдавать их на переработку. Например, в Москве в этом году до 1 марта работают 12 пунктов по утилизации новогодних деревьев.

А знаете ли вы, куда девается главная елка страны, когда праздники заканчиваются? Уже четвертый года подряд она, отслужив свою службу, превращается в подарки – полезные и экологичные. В 2015 году общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» при поддержке Управления делами Президента РФ впервые запустила программу «Вторая жизнь Кремлевской елки». Тогда из древесины ели было изготовлено 300 клюшек: их получили в подарок юные хоккеисты Крыма и Подмосковья. В 2016 по итогам народного голосования было решено изготовить 300 скворечников, которые затем украсили парки и скверы по всей стране.

А вот прошлый, 2017 год, стал для главной елки страны особенным. Она праздновала своеобразный юбилей – ровно 80 лет назад, в 1937 году, зеленую красавицу впервые после долгого перерыва установили на новогодние праздники в Кремле. В честь юбилея и была запущена акция «Детки кремлевской елки».

Волонтеры собрали семена из шишек главной елки страны и упаковали их в специальные эко-кубы, выполненные из древесины огромной новогодней красавицы. В каждом кубике – 10 семян, а всего организаторы подготовили 915 таких подарков.

С апреля прошлого года кубики начали отправлять школьникам по всей стране. В проекте участвуют школьные лесничества, гимназии, детские дома, детские сады, воспитанники экоцентров и волонтеры. Более того, часть «деток» кремлевской красавицы отправилась заграницу: в «Артеке» несколько кубиков подарили иностранным школьникам. Теперь детям предстоит вырастить из семян настоящие деревья, проявляя заботу и терпение.

Семена упаковали в деревянные эко-кубы, в которых можно было начать их выращивать Фото: Андрей Петров, Вконтакте

Благодаря этой акции не только появятся сотни новых елей. Важно другое:

- Наш проект возник как ответ на псевдосубботники по посадкам деревьев, когда все заканчивается на том, что веселая группа товарищей втыкает в землю саженцы и забывает о них навсегда, - говорит координатор проекта Алена Август. - Растить деревце из семечка – значит самому понять, насколько это непросто – заботиться о ком-то каждый день. Дети говорят, что даже стали лучше понимать своих родителей и что такое настоящая любовь и забота. Так что «Детки кремлевской елки» - это не только про экологию природы, это про экологию души.

И это не пустые слова. Дети подчас удивляют организаторов своей отзывчивостью: например, в Калуге девочка прорастила семена из своего кубика, рассадила их и подарила девять из десяти елочек ребятам из других школ города. А мальчик из Петербурга прислал часть своих семян школьнице из Волгограда, чьи деревца сгорели на жарком южном солнце.

Теперь в течение двух лет из семечек будут вырастать сеянцы, которые затем высадят на открытом воздухе. А пока школьники устроили заочное соревнование: ребята рассказывают о своих зеленых «детках» в соцсетях, участвуют в конкурсе видео-отчетов. Самые активные получают развивающие подарки.

Такие елочки растут у школьников из Каргопольского школьного лесничества, Архангельской области Фото: Людмила Пятушина

Ребята из коллектива «Ландшафтный дизайн» ЭБЦ «Крестовский остров» Санкт-Петербургского городского Дворца творчества юных в октябре посеяли 30 семян Кремлевской елки Фото: Наталия Седова

Молодая елочка из города Ожерелье Московской области Фото: Карина Маргарян

Школьное лесничество Муравейник в республике Коми Фото: Людмила Мамонтова

Так высаживали крох в «Лицее 6 «Парус» города Дзержинска Московской области Фото: Renatka Sil, Вконтакте

Деревца из Республики Башкортостан, п.Чишмы Фото: Римма Габидуллина

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КСТАТИ

В 2018 году к демонтажу Кремлевской елки приступили 22 января. На этот раз дерево также отправится на переработку: из него изготовят гусли и посох для Деда Мороза, которые он возьмет с собой на следующий новогодний праздник в Кремле. Так как этот год объявлен в России годом волонтера, то из части древесины будут изготовлены памятные значки и рамки для благодарностей лучших волонтерских команд, сообщила ТАСС пресс-секретарь управления делами президента РФ Елена Крылова. Кроме того, из елки изготовят клюшки для лучших хоккейных детских команд.