Тимеа Бабош и Кристина Младенович - Екатерина Макарова и Елена Веснина. Онлайн-трансляция финала Australian Open 26 января 2018. Пары. Женщины
Российские теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина в пятницу, 26 января, поспорят за победу в финале первого турнира "Большого шлема" этого года. В финале женского парного разряда на Открытом чемпионате Австралии наши сыграют с венгеркой Тимеа Бабош и француженкой Кристиной Младенович.
Прогнозы букмекеров на матч Бабош/Младенович против Макарова/Веснина
Согласно предварительным раскладам, россиянки являются фаворитами этого поединка.
Прямая трансляция матча Бабош/Младенович против Макарова/Веснина
Финальный поединок в парном разряде среди женщин начнется не ранее 7 или 8 часов утра по московскому времени. В Мельбурне будет на 8 часов больше - 15:00 местного времени на корте "Род Лейвер Арены".
Сайт KP.RU проведет онлайн-трансляцию матча Бабош/Младенович против Макарова/Веснина.
Теннис. .