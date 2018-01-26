2018-01-26T00:34:43+03:00
Спорт

Тимеа Бабош и Кристина Младенович - Екатерина Макарова и Елена Веснина. Онлайн-трансляция финала Australian Open 26 января 2018. Пары. Женщины

Российские теннисистки Макарова и Веснина сыграют за победу в парном разряде в финале Australian Open 2018. Прямая онлайн-трансляция матча 26 января 2018
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Елена Веснина на этом Австралиан Оупен сыграла в одиночном разряде. А сегодня же сразится за победу в парах вместе с Макаровой.Елена Веснина на этом Австралиан Оупен сыграла в одиночном разряде. А сегодня же сразится за победу в парах вместе с Макаровой.Фото: REUTERS
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Российские теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина в пятницу, 26 января, поспорят за победу в финале первого турнира "Большого шлема" этого года. В финале женского парного разряда на Открытом чемпионате Австралии наши сыграют с венгеркой Тимеа Бабош и француженкой Кристиной Младенович.

Прогнозы букмекеров на матч Бабош/Младенович против Макарова/Веснина

Согласно предварительным раскладам, россиянки являются фаворитами этого поединка.

Прямая трансляция матча Бабош/Младенович против Макарова/Веснина

Финальный поединок в парном разряде среди женщин начнется не ранее 7 или 8 часов утра по московскому времени. В Мельбурне будет на 8 часов больше - 15:00 местного времени на корте "Род Лейвер Арены".

Сайт KP.RU проведет онлайн-трансляцию матча Бабош/Младенович против Макарова/Веснина.

Теннис. .

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