Мать погибшего на съемках "Ходячих мертвецов" каскадера подает в суд на съемочную группу

26 Янв. 2018 2018-01-26T02:26:14+03:00

По ее словам, студия экономила деньги на безопасности

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В июле прошлого года на съемках очередного эпизода мегапопулярного сериала "Ходячие мертвецы" молодой каскадер Джон Бернекер во время репетиций одной из сцен оступился и полетел вниз головой. Он промахнулся всего на пару сантиметров от того места, где были подготовлены подушки безопасности. Привычный к ссадинам и ушибам, Джон на этот раз ударился головой с такой силой, что получил черепно-мозговую травму, несовместимую с жизнью.

Джона быстро погрузили в карету "скорой помощи" и доставили в больницу. Там его сразу подключили к аппаратам жизнеобеспечения, но, к сожалению, было уже поздно. Судмедэксперты констатировали смерть от полученной черепно-мозговой травмы.

В январе Управление по охране труда при министерстве труда США оштрафовало киностудию Stalwart Films, где проходили съемки, на 13 тысяч долларов.

А теперь в суд на киностудию подала и мать погибшего каскадера.

Она считает, что и студия, и телеканал преднамеренно пренебрегали безопасностью членов съемочной группы, экономя на бюджете. Мать каскадера Джона Бернекера обвиняет их в халатности. Она уверена, что на съемочной площадке намеренно экономили на страховке, что и стало причиной гибели ее сына.

Телебоссы AMC опровергли все обвинения, сообщив, что всегда серьезно подходят к безопасности и заботятся о каждом члене съемочной группы.

Что ж, посмотрим, какое решение примет суд.

КАК ЭТО БЫЛО

На съемках нового сезона "Ходячих мертвецов" погиб актер

Оказывается, смерть в "Ходячих мертвецах" может случиться не только на экране, но и за кадром.

Все шло вроде как обычно. Каскадер Джон Бернекер был задействован в одной из репетиций, с другим актером - Остином Амелио, исполняющим роль мерзавца Дуайта (подробности)