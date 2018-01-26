2018-01-26T01:06:55+03:00
Спорт

Отченаш заступился за российских олимпийцев: "Я очень зол из-за ситуации с Шипулиным"

Словацкий биатлонист публично выразил слова поддержки нашим спортсменам, сказав, что считает несправедливыми решения МОК
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Мартин Отченаш поддержал российских спортсменов.Мартин Отченаш поддержал российских спортсменов.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Один из лидеров сборной Словакии по биатлону Мартин Отченаш у себя в личном Инстаграме написал слова поддержки в адрес российских спортсменов. Ситуация, в которой оказались наши атлеты после всех решений МОК, очень разозлиа спортсмена и он не скрывая эмоций на чистом русском языке написал на своей страничке в соцети:

- Я был разочарован, что в Рио 2016 не стартовала Елена Исинбаева, эта великая спортсменка,которой я восторгался. Но сейчас я очень злой! Антон Шипулин - брат "нашей" Насти! (Лидер сборной Словакии Анастасия Кузьмина - родная сестра Шипулина, прим.ред.) Знаю его много лет. Часто мы встрались на трассе и за ее пределами. очень жаль что в Корее не увидимся...

Завершил свой спич Мартин Отченаш словами поддержки в адрес россиян:

- Непонятные подозрения и просто список спортсменов-вот какие доказательства... Скорее всего, в этом кроется что еще. Антон и остальные спортсмены держитесь!!!

Напомним, что за сборную России выступят всего четыре биатлониста вместо 11, которых мы могли выставить благодаря нашему биатлонному рейтингу.

martin_otcenasmartin_otcenas
Мартин Отченаш в "Инстаграме" поддержал россиян
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