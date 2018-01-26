2018-01-26T02:02:15+03:00
Профессии будущего

Студенты Тимирязевки примут участие в акции «Снежный десант» на Алтае

Лучшие бойцы студенческих отрядов главного аграрного вуза страны отправились в Барнаул
Ксения БОГДАНОВА
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И. о. ректора РГАУ-МСХА проводила в дорогу участников "Снежного десанта". Фото: timacad.ruИ. о. ректора РГАУ-МСХА проводила в дорогу участников "Снежного десанта". Фото: timacad.ru
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Студенты Тимирязевской академии примут участие в «Снежном десанте» - социально-патриотической акции, начало которой было положено еще в 1969 году. Лучшие бойцы студенческих отрядов РГАУ-МСХА отправятся в Барнаул по приглашению Алтайского ГАУ, с которым аграрный университет осенью заключил договор о сотрудничестве.

В течение десяти дней участники «Снежного десанта» будут помогать по хозяйству ветеранам Великой Отечественной войны и одиноким пенсионерам, очищать от снега дворы домов и территории социальных учреждений, а так же памятники и мемориалы. Кроме того, студенты плотно работают со школьниками и молодежью: проводят в школах и средне-специальных учебных заведениях профориентационные занятия, устраивают спортивные матчи по различным видам спорта и дают творческие мастер-классы. Самые музыкальные и артистичные участники «Снежного десанта» устраивают концерты для жителей сел и районов.

И.о. ректора Галина Золина пожелала участникам «Снежного десанта» успехов и подчеркнула, что академия гордится такими инициативными и социально активными учащимися:

- Вы настоящие студенты! Вам присущ романтический дух! О таких, кто едет за туманом, за мечтами и за запахом тайги, слагают песни, на таких можно всегда положиться и таким можно доверить самое ответственное дело. Мы верим в вас: вы не подведете высокого звания - тимирязевец!

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