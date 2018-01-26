Любовь как грабли

26 Янв. 2018 2018-01-26T02:49:46+03:00

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Вы же смотрели фильм «Привычка жениться»? Это где Алек Болдуин все время морочит голову Ким Бейсингер. Женится на ней, поживет немножко, поссорится, разведется. Потом подумает и снова женится. На ней же. Снова разводится и снова женится. Ну прямо как дурак какой-то. Скажете: блажь все это, сказки, не бывает так в жизни. Много раз жениться - это да, сплошь и рядом. Но на разных. Чтобы на одной, это вряд ли. А вот и бывает!

Начать с того, что в основе фильма реальная история американского миллионера и певички. Они жили в Лас-Вегасе в прошлом веке и регулярно жениться друг с другом бегали. Благо в Лас-Вегасе с этим просто: специальные церкви на каждом углу, разрешения и свидетельство о браке в тот же день выдают. Хочешь - священник вас поженит, хочешь - Элвис Пресли, хочешь - Чубакка.

Привычка жениться по-русски

Да что там американцы: есть у меня знакомая по имени Азиза (согласитесь, не у каждого знакомая с таким именем есть). А у Азизы есть муж Леша (ну вот тут имя подкачало, согласна). Так они реально женились четыре раза!

Первый раз бракосочетались как люди: родня, свадьба. Сын родился. Но Лешу через пару лет переклинило, и он решил уехать жить в другой город. Скажем, в Липецк. Предварительно развелся с моей знакомой.

Азизка погрустила для приличия и завела себе мужчину на 10 лет моложе. Дело уже шло к новому замужеству, как вдруг среди ночи под окнами образовался Алексей. Прямиком из Липецка. С гитарой. Полночи пел серенады, признавался, что любит только Азизу и сына, что здесь его семья, его сердце и ничего ему больше не надо.

Азизка простила и приняла. Снова поженились. В знак примирения вся семья впервые поехала на море.

Прошло некоторое время, и начали они с Лешей ссориться. Он парень вспыльчивый и как-то раз опять закричал о разводе. Азиза не менее темпераментная... В общем, развелись они.

Потом снова поженились. И снова развелись.

А так как женщина она строгого воспитания и юридического образования, то все разрывы и возвращения были оформлены официально.

Сейчас обоим за полтинник. Женаты друг на друге в четвертый раз. Живут душа в душу. Леша построил дом: пруд, утки-гуси, хозяйство. Водит Азизу в баню. Регулярно они, конечно, ссорятся. И тогда Азиза быстренько собирает манатки и уходит ночевать на старую квартиру. На развод не подает: в загсе-то эту парочку хорошо знают и заявление от них поклялись больше не принимать.

Кстати, сейчас Азиза и Леша не могут решить, когда же серебряную свадьбу праздновать. Потому как между первым и последним бракосочетанием разница почти в 20 лет.

Ловушка для бывшего

Но такие истории, конечно, единичны. Обычно люди больше одного раза обратно к бывшим не наведываются. А некоторые сразу на слово верят Вознесенскому: «Не возвращайтесь к былым возлюбленным» - и не возвращаются. Мол, былых возлюбленных на свете нет, вместо них дубликаты. Былого не вернешь, замаешься только и расстроишься.

Некая Светлана из Кунгура в Пермской области (вкратце мы об этой истории писали) вот не читала Вознесенского - и это ее серьезно подвело. Немного ранее, думается, подвела ее еще и интуиция, потому что детей от возлюбленного по имени Виктор она родила две штуки (2), а он в загс ее не водил не разу (0). Игра в одни ворота. А потом Виктор и вовсе ушел жить к другой даме. Светлана быстренько вычислила, где разлучница живет, пошла в гости поговорить. Разлучницу как раз в больницу положили. Хорошее Света выбрала время. Но Виктора дома не было. Светлана не растерялась: разбила стекло в форточке, забралась внутрь (первый этаж, грех не воспользоваться), быстренько сориентировалась на кухне... и приготовила любимому ужин. Ну по привычке же. Сидишь ждешь мужчину, время есть, продукты в холодильнике есть, чего бездельничать-то.

Открывается дверь. Входит Виктор.

- А я тебя жду, готовлю макароны на ужин, - расплылась в улыбке Светлана.

Но он, собака, не оценил!

Когда в себя пришел (а это, надо думать, было непросто), полицию вызвал (серьезно). И судят нынче Светлану по обидной статье «незаконное проникновение в жилище». И началось: штраф до 40 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы или арест сроком до 4 месяцев. Да кому - матери двоих детей, любящей женщине, отличной хозяйке. А виноват отец этих самых детей.

А вот если бы читали они вместе Вознесенского, глядишь, все могло по-другому сложиться. Романтичнее. Поняла бы Светлана, что привычки - это не все, из чего мужчины состоят. Даже такие противные, как Виктор.

Мнение психолога

«Придется что-то в себе менять»

Интересно, а что психологи по этому поводу думают? (Если не брать в расчет детские травмы и разговоры о том, что каждый муж в жене видит замену маме и т. п.)

- Как правило, вернуться назад заставляет низкая самооценка, неустойчивость к стрессам, общие дети, материальная обеспеченность, - считает психолог центра «Лебедь» Мария Матана. - Мысли вроде «А кому я такая нужна, разведенка? Васька мой хоть и не огурец, но ведь мой был». Человеку очень хочется вернуться к стабильности. Но, увы, если люди и сходятся обратно, то на небольшой срок. Если оба партнера ничего в себе кардинально не поменяют, возвращение - это путь в никуда. Нужно работать над собой, осознать полученные уроки - только так можно снова быть счастливыми вместе.

Случай из практики: жена сильно критиковала мужа, они вместе были уже 15 лет, и всем он ей был нехорош. В итоге супруг нашел на работе женщину, которая его оценила, и ушел к ней. Только тогда жена поняла, как ей без мужа плохо. Осознала, что наделала, поработала над собой. Позвала обратно - он вернулся. Больше мужа не пилила. И историю своего расставания они не вспоминали.

Прожили вместе 56 лет, и он до смерти обожал ее.

И наконец

Оно вам надо?

А вот что по поводу возвращения к бывшим Сергей Шнуров сказал:

«Все, кто к вам возвращается, обязательно уже побыли с кем-то. Отсюда и все эти раскаяния: «да лучше тебя нету» и т. д. И никто никогда не задумывался об одной вещи: человек вернулся к вам не потому, что любит вас или осознал какую-то ошибку. Он просто не нашел вам замену. А вот если бы нашел, то х... вы бы увидели его больше. Как говорится, не подфартило малость, вот и решил вернуться к проверенной «кормушке». И никто из этих возвращенцев не был один во время разлуки. Никто, б... Возвратов быть не может. Это самообман. Не принимайте! Кто ушел - пусть пиз...т навсегда!»

Хорошо ведь сказал! Мне кажется, местами даже лучше Вознесенского.

Как думаете?

P. S. А если вам хочется еще раз свадьбу сыграть, а разводиться не хочется - без проблем! В Лас-Вегасе и женатых женят. Мы с мужем проверяли.