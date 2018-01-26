2018-01-26T02:53:01+03:00
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Шоу «Голос. Дети»: Баста и Пелагея - о счастливом детстве

Корреспондент «КП» побывал на съемках слепых прослушиваний пятого сезона вокального проекта
Егор АРЕФЬЕВ
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Наставники шоу рэпер Баста и Пелагея всегда с интересом наблюдают за талантами юных вокалистов. Фото: Владимир СОКОЛОВ/Первый каналНаставники шоу рэпер Баста и Пелагея всегда с интересом наблюдают за талантами юных вокалистов. Фото: Владимир СОКОЛОВ/Первый канал
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Этот момент настал.

Детей в «Голосе» впервые оставили без Димы Билана. Победитель «Евровидения-2008» и ночной хулиган повзрослел и остепенился, но в проекте участвовать не будет. По крайней мере,в этом году.

На его месте теперь Баста - рэпер, собравший в «Олимпийском» порядка 35 тысяч слушателей. Мало того, что он отец двух очаровательных дочек, музыкант написал две трогательные композиции о детях и воспитании («Сансара» и «Папа What's up» - оцените). Так что дорогу в детский «Голос» проложил. Съемки слепых прослушиваний шоу «Голос.Дети -5» в разгаре - в эфир Первого канала проект выходит 2 февраля.

- Мне в этом проекте гораздо сложнее, - объяснил «КП» Баста. - Дети - хрупкие создания. Я благодарен собственным детям за то, что они есть. Дочкам Василисе и Маше - 5 и 8 лет, и мастерство общения с детьми оттачиваю с помощью них. С ними могу говорить честно и прямо. Педагогика и тому подобное - не для детей.

Вместе с Бастой вести детей к победе будут Пелагея и Валерий Меладзе - он здесь не новичок. Работал и в прошлом году.

Зато первый раз в детском «Голосе» Агата Муцениеце. Жена актера Павла Прилучного и мама Тимофея и Мии Прилучных не поет. Помогает Дмитрию Нагиеву. Соведущая выводит детей на сцену. Разгружает шутками, прибаутками и проводит целительные сеансы экспресс-бесед. Чтоб дите не упало в обморок на сцене. А такие ситуации уже были.

- Что тебе принесет «Голос», как ты думаешь? - Агата видит перед собой девочку постарше, поэтому расспросы про игрушки и талисманы оставляет в стороне. - Чего ты хотела? Знаменитой быть?

- Мне просто хочется выступить, - растерянно отвечает не девочка, но девушка. - И быть оцененной. Чтобы творчество не уходило в пустоту.

- Правильно! - поддерживает соведущая. - Мне во ВГИКе тоже говорили: главное - любить не себя в искусстве, а искусство в себе.

Следующая конкурсантка поет хит Димы Билана «Так устроен этот мир». Но ответить некому. Его нет, и нажатой красной кнопки - тоже нет.

- Были неправильные нотки, - объясняет Пелагея. - Я понимаю. Мы артисты - существа тонкой душевной организации. Без волнения, без души - никуда.

Фото: Владимир СОКОЛОВ/Первый канал

Фото: Владимир СОКОЛОВ/Первый канал

Девочка уходит, а наставники продолжают.

- Простуженная, мне кажется, - предполагает Баста.

- Да нет, волнуется! - уверяет Пелагея. - Я б тоже волновалась. Сама только один раз в конкурсе участвовала - в «Утренней звезде».

- А я всю жизнь по конкурсам ездил, - вспомнил рэпер, родившийся в семье военных и занимавшийся в музыкалке игрой на аккордеоне. - С шести лет. Во всех смотрах и оркестрах играл. Благодарен за это бабушке.

Кто-то с бабушкой, кто-то с мамой, дети разбредаются по павильону. Одни изможденно ждут выступления. Другие, отбарабанив, счастливо фотографируютсяи. Тот, кому не повезло, заметен издалека - по выражению лица и красным глазам. В следующем году у них будет еще один шанс прорваться в детский «Голос». Ну а если 14-летний рубеж будет преодолен, то во взрослый.

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