Острова в океане

26 Янв. 2018 2018-01-26T06:46:34+03:00

Обратите внимание: если в меню написано «пельмени в бульоне», то, скорее всего, под бульоном подразумевается вода, в которой пельмени варились, с небольшим добавлением соли, черного перца и сметаны

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Если написано «бульон с пельменями», это уже лучше. Есть шанс, что бульон сварен отдельно, а пельмени положены в него в качестве этакого приятного бонуса. Так делают в кухнях многих народов мира - от Закавказья до Восточной Азии.

Но совсем хорошо, если приготовлением бульона вы займетесь сами. Будет ли он из говядины, свинины или птицы, не так уж важно. Главное - сделать его наваристым и пряным. Про наваристость вы и так, наверное, все сами знаете: медленный огонь, легкое побулькивание, лук, сельдерей, морковь, все такое.

По части вкусовых свойств может пригодиться опыт, полученный мною во Вьетнаме. Там в бульон, который станет основой знаменитого супа фо, примерно за час до варки добавляют марлевый мешочек, а в мешочке том: кусочек имбиря, 2 - 3 звездочки бадьяна, палочка корицы, немного гвоздики, кумина и черного перца - этакий букет Гарни на вьетнамский лад.

Но позвольте, не слишком ли восточным получается бульон? Нам ведь в нем еще наши русские пельмени варить. Во-первых, вкус бульона не так уж космополитичен, он просто вкусен до невероятности. Во-вторых, для придания ему патриотического оттенка, мы ближе к финалу добавим туда сушеных белых грибов, предварительно вымоченных в теплой воде.

Пельмени, само собой, кладем уже в самом конце. Слепите их сами - честь вам и хвала. Но можно и купить у проверенного поставщика. Но только у очень проверенного.

Красиво получается: бурлящий океан золотистого бульона, слегка потемневший от грибов, и пельмени в нем - словно островки.

Вот для этого, собственно, мы тут у себя зиму и придумали.