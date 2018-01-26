Майнеров вычислят по электросчетчику

26 Янв. 2018 2018-01-26T12:45:56+03:00

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В Минкомсвязи разработали концепцию регулирования майнинга - так называют процесс добычи цифровой валюты. Выглядит он так: компьютерные видеокарты собираются в большие блоки, которые производят вычисления и поддерживают систему блокчейн. За это майнеры получают вознаграждение - например, в виде биткоинов.

Сложность в том, что вся процедура требует большого количества электроэнергии. И именно это планируют использовать в Минкомсвязи, чтобы вычислять майнеров и в будущем обкладывать их налогом. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на концепцию регулирования майнинга, которую разработали в ведомстве. Как предлагают чиновники, сначала майнерам дадут два года налоговых каникул. В этот период времени платить деньги в казну они не будут. А потом им нужно будет вести себя как обычным предпринимателям.

Как поясняют энергетики, выявить таких пользователей электроэнергии особого труда не составит. Если это не маленькая частная «ферма» (так называют устройства по добыче цифровой валюты), а достаточно большой блок, его можно будет легко вычислить по структуре потребления. Как пояснили в Минкомсвязи, документ сейчас согласовывается с профильными ведомствами.

Напомним, с конца прошлого года в российском правительстве активно придумывают, как правильно регулировать криптовалюты. На днях министерство финансов подготовило законопроект «О цифровых финансовых активах». В нем чиновники дают определения криптовалюте и токену (аналог ценной бумаги, которая выпускается под цифровые проекты). В финансовом блоке решили, что лучше не запрещать, а регулировать новые сущности. То есть, разрешать покупать и продавать криптовалюты, но только через специальных брокеров, имеющих лицензию ЦБ. А те доходы, которые граждане получат, нужно облагать подоходным налогом. В ближайшее время документ поступит в Госдуму.

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Министерство финансов подготовило законопроект «О цифровых финансовых активах». В нем чиновники дают определения криптовалюте и токену (аналог ценной бумаги, которая выпускается под цифровые проекты). В финансовом блоке решили, что лучше не запрещать, а регулировать новые сущности (подробности)