2018-01-26T18:04:36+03:00
Общество

Задай вопрос Валерию Газзаеву

Прямая трансляция с прославленным футбольным тренером на Радио "Комсомольская правда" из открытой студии на Арбате [видеотрансляция с 17.00]
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Ну и конечно же сможете услышать Валерия Георгиевича в прямом эфире на частоте 97,2FM в МосквеНу и конечно же сможете услышать Валерия Георгиевича в прямом эфире на частоте 97,2FM в МосквеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Первой дорожку в нашу «Открытую студию» протоптала Тина Канделаки и как-то так получается, что второй гость - тоже спортивный. С 17 до 18 часов (мск) 26 января в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» и в Московском Доме книги на Новом Арбате будет гостить футбольный тренер Валерий Газзаев!

О чем бы вы его спросили (кроме вопроса про усы)? Пишите в комментариях, самые интересные вопросы зададим! Если вы в Москве, приходите в Дом книги, увидите всё сами своими глазами, сможете задать вопрос лично и взять автограф после передачи!

Ну и конечно же сможете услышать Валерия Георгиевича в прямом эфире на частоте 97,2FM в Москве, на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Задай вопрос Валерию Газзаеву .Прямая трансляция с прославленным футбольным тренером на Радио "Комсомольская правда" из открытой студии на Арбате

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