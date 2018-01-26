Валерий Соловей: Мы в ближайшие годы или рванем, или отстанем навсегда

26 Янв. 2018 2018-01-26T14:09:06+03:00

Мы создаем условия для роста, а дальше ждем – будет он или нет. Он может быть большим, как в Китае. А может оказаться умеренным, как сейчас Фото: Алексей БУЛАТОВ

Известный политолог в студии Радио «Комсомольская правда» сделал прогноз - что нас всех ждет в 2018-м

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Валерий Соловей - доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой связи с общественностью МГИМО. В 2016-17 годах дал самые точные прогнозы кадровых перестановок в Администрации президента и губернаторском корпусе.

ВЫБОРЫ

- Валерий Дмитриевич - главное событие года - выборы президента?

- Конечно. Я полагаю, мы не будем обсуждать, кто победит на них.

- Мы тоже догадываемся. А с каким счетом?

- Думаю, борьба будет идти за второе, третье места. Владимир Жириновский тряхнет стариной. Он очень хочет прийти вторым. У коммунистов появилось свое секретное оружие – Павел Грудинин. В декабре, когда еще не было известно, что Грудинин выдвинется, я уверенно говорил, что Жириновский придет вторым, опередив Зюганова. Но сейчас у Грудинина хорошие шансы на «серебро».

У избирателя есть запрос на обновление. Если хотите, потребность даже в продолжение путинской политики, но чтобы при этом появлялись и новые лица.

Известный политолог Валерий Соловей сделал прогноз на 2018 год

- У нас в гонке, получается, сразу два бизнесмена — Грудинин и Титов?

- Да, и Титов может выстрелить до четвертого места.

- Стоп-стоп. А Собчак?

- Она будет делить 5-6 места с Явлинским.

- У Жириновского ведь, скорее всего, эти выборы - лебединая песня.

- Так у Григория Алексеевича тоже лебединая. Но если Жириновский умеет мобилизоваться, уложиться в финишный спурт, то Явлинский, к сожалению, не показывает качества бойца.

- С его программой - не в нашей бы стране.

- Со страной ему немножко не повезло, это правда.

В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ

- После выборов – автоматически должна быть отставка правительства. Сбудутся ли надежды народа?

- Хотелось бы обнадежить, но когда говорят о министрах, которые могут покинуть правительство, чаще всего называют лишь Мутко и министра сельского хозяйства Ткачева. При этом у Медведева хорошие шансы сохранить премьерство.

- А Грудинину могут предложить место министра сельского хозяйства?

- Или место губернатора. Что, наверное, даже интереснее ему. Сейчас будет много раскладов...

- Борьба с коррупцией продолжится?

- У нас, собственно, это - не борьба, а такие мягкие селективные репрессии. Их обороты снизились перед выборами, потому что борьба с коррупцией, особенно с губернаторской, привела кое-где до паралича. А паралич – вещь опасная. Потому что тогда на местах вообще ничего не делается, во избежание зол и бед.

Путин же встречался до нового года с отставленными губернаторами. Показал, что не зол на них, почаевничали. Политика селективных репрессий оказалась не очень эффективной. Она, скорее, деморализовывала аппарат, чем стимулировала его. Все-таки времена не сталинские.

ЗАКЛЯТЫЕ ДРУЗЬЯ …

- Чего нам ждать от США и Евросоюза?

- Беседовал на днях с западными дипломатами. Они настороженно спрашивают: а чего нам от вас ожидать? Позиция такая: лишь бы хуже не стало. Лишь бы не было войны. Поэтому ничего особенного нам сейчас ожидать не приходится. Возможно, мяч на нашей стороне. Но мы пока не проявляем никаких инициатив.

Если Трамп хотя бы улыбнется в направлении Москвы, его могут ждать проблемыФото: REUTERS

- Уж сколько инициатив от нас было, но они все без ответа или отвергаются.

- А с точки зрения Запада наши инициативы неприемлемы или недостаточны. Если мы что-то предлагаем, то требуем взамен уступок. Они говорят: какие уступки? Вы сначала Донбасс покиньте, а потом поговорим об ослаблении санкций.

- Пусть для начала покажут, где мы на Донбассе.

- Вот видите, все остаются пока при своем. Но отношения деградируют. Трамп, от которого ожидали каких-то изменений, он сейчас в отношении России связан по рукам и ногам. Если хотя бы улыбнется в направлении Москвы, его могут ждать проблемы.

- У меня ощущение, что за океаном все взбесились с русскими хакерами, с секс-домогательствами...

- Там увлеклись разыскиванием русского следа везде. Не исключаю, что скоро и в секс-скандалах они этот след обнаружат. Выяснится, что Вайнштейн имел русские корни. Для нас этот абсурд смехотворен, но для них это работает.

... И «НЕБРАТЬЯ»

- Охладеет ли такая «горячая точка» как Сирия?

- Ближний Восток – это такое место, где конфликты не угасают. Несмотря на улучшение позиции Асада, решить все в его пользу не удастся. Сирия останется формально целым государством, но фактически может произойти его раздел на сферы влияния. Там есть интересы Ирана, Саудовской Аравии, Турции, США... Ну и России, конечно. Наши базы находятся в алавитском анклаве Сирии. Откуда Асад происходит.

- Что изменится на Донбассе?

- Да ничего принципиального.

- Может Порошенко от отчаяния войну развяжет?

- А смысл какой? Война же будет проиграна. А у него выборы через год. Хорошо проводить выборы, когда ты победитель. А когда ты войну проиграешь, кто же за тебя проголосует? Да, у Украины теперь совсем другая армия, чем еще три года назад, когда ее практически не было. И начни Украина сейчас войну, она могла бы с Донбассом справиться. Если бы Донецк и Луганск не получили поддержку извне. Но поскольку они поддержку скорее всего получат, то наступление Киева обречено на провал. И все западные советники Киеву говорят: ни в коем случае этого не делайте. Иначе вы не получите от нас современное оружие.

Не получается у Украины строительство государстваФото: REUTERS

- Противотанковые ракетные системы «Джавелины».

- Насчет «Джавелинов»: в США боятся, что эти системы быстро окажутся в руках ополчения. Что бы там Киев ни обещал, американцы очень менжуются на этот счет.

- Но ополченцы тоже уже не просто добровольцы.

- У них фактически два корпуса. Точнее – полтора. Вполне профессиональные.

Ни той, ни другой стороне невыгодно возобновлять войну.

- Отношения с Украиной тоже законсервируют?

- Законсервировать не удастся, слишком большая негативная инерция. Отношения будут деградировать политически. Но экономические - они даже стали восстанавливаться. У нас товарооборот с Украиной вырос за прошлый год на 28%.

- Очень странная история.

- Да, и это не отменяет того, что мы находимся в дипломатическом и политическом клинче. Ощущение, что мы ждем двух вещей. Во-первых, осенью 2018-го должны пройти выборы на Донбассе. И мы будем говорить: в Минских соглашениях записано – выборы. Кто мешает украинским политикам приехать из Киева и выдвинуть свою кандидатуру? Второе – выборы президента Украины в 2019-м. У России надежда, что там к власти придут более лояльные к нам силы.

Мне кажется, это опрометчивый расчет.

- Они будут еще глубже закапываться в своей антироссийской политике.

- Глубже. И знаете почему? Не удается у них строительство государства. Мы можем наше ругать, но на фоне Украины мы образец рациональности и эффективности. И дело не только в деньгах, которые мы благодаря нефти имеем. У них не получается построить само государство. Я знаю не понаслышке, что там настроения упаднические среди элиты.

ВСЕ РЕШИТСЯ В БЛИЖАЙШИЕ 5 ЛЕТ

- Осталось спросить, что ждать народу от нашей экономики?

- Будет небольшой рост, восстановительный. Но ждать экономического прорыва пока не приходится. Осенью, как обычно, могут проблемы возникнуть.

- Жить станет легче или труднее?

- Надо смотреть реалистично. Присоединение Крыма до сих пор психологически компенсировало людям тяготы кризиса. Но сейчас они говорят: нам есть надо.

- Мы же жили в 90-е. По сравнению с тем, как тогда…

- Мы с вами живем в, как ее называют, зажравшейся Москве. Здесь дела лучше. Но и здесь люди беднеют. Это заметно. Реальные доходы населения снижаются четвертый год подряд.

- Народ был бы готов терпеть трудности, если бы они были для всех...

- Согласен. Когда люди видят, что они вынуждены чем-то жертвовать, а другие, наоборот, богатеют, это вызывает чувство несправедливости.

На этом тот же Грудинин может прекрасно играть. Это очень выигрышная тема. У него просто у самого рыльце в пушку, он сам человек весьма состоятельный. Но говорить об этом нужно.

У коммунистов появилось свое секретное оружие – Павел ГрудининФото: Михаил ФРОЛОВ

- А нефть нам не поможет?

- Нет причин ожидать, что она взмахнет до 100 долларов за баррель. 70 – уже нормально.

Мы будем на плаву. Но отставание нашего ВВП от всего мира накапливается. Мир развивается быстрее, чем мы. И это скверно. Это то, что в анекдотах советских называлось «отстать навсегда». Мы стоим перед этой перспективой. Все решится в ближайшие пять лет. Если мы всерьез не изменим свою экономическую стратегию.

- Что значит – изменить стратегию?

- Мы создаем условия для роста, а дальше ждем – будет он или нет. Он может быть большим, как в Китае. А может оказаться умеренным, как сейчас. И вот тогда мы отстанем навсегда.

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