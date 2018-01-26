Екатерина Гордон снялась с президентских выборов

26 Янв. 2018 2018-01-26T16:47:07+03:00

Екатерина Гордон обещала быть защитницей детей, женщин, свободы, пенсионеров и природы и потому выдвинулась на выборы от Партии добрых дел Фото: Иван ВИСЛОВ

Ее бывший муж и адвокат Сергей Жорин уверен, что она просто не смогла собрать подписи

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Еще один участник гонки за кресло президента России выбыл из игры. На этот раз свою кандидатуру сняла известная журналистка, певица и правозащитница Екатерина Гордон. Изначально она обещала быть защитницей детей, женщин, свободы, пенсионеров и природы и потому выдвинулась на выборы от Партии добрых дел.

- Я собрала более 105 тысяч подписей, - рассказала "КП" Екатерина Гордон. - Я не сняла свою кандидатуру, а заявила о нежелании участвовать в шоу. Я хочу быть политиком, а не размениваться. Все мои высказывания были платформой для создания новой политической силы, которая называется Конституционная демократическая партия России. Все мои высказывания были в поддержку Конституции.

Однако бывший муж Екатерины и известный адвокат Сергей Жорин уверен, что Гордон просто-напросто не смогла собрать подписи.

- Вообще, это все в духе Кати, - поделился с "КП" Жорин. - Знаете, как в "Поле чудес" - играл, но не смог раскрутить барабан. Или угадал все буквы, но не смог прочитать слово. Также и у Кати - могу обогнать всех, но просто не хочу. Примерно такая риторика. Думаю, все гораздо проще. Вряд ли она собрала подписи. Если бы она их собрала, то сначала публично зафиксировала бы, что у нее все хорошо, а только потом бы снялась. Показала бы результат, а потом сказала: не хочу. А эти заявления вызывают только иронию. Наверно, потому что я слишком хорошо знаю Катю.

Сергей Жорин уверен, что Гордон просто на просто не смогла собрать подписиФото: Алексей БУЛАТОВ

КТО ЕЩЕ ОТКАЗАЛСЯ ОТ УЧАСТИЯ В ВЫБОРАХ

- Первым с президентской гонки «слетел» Антон Баков. Он выдвигался от «Монархической партии». Эта история больше похожа на шутку или анекдот. Баков решил возродить империю Романовых на островах тихоокеанской Республики Кирибати. И нежданно-негаданно маленькое островное государство Кирибати, как утверждает Баков, его империю признала. А это автоматически наделило монархиста вторым гражданством, что сделало невозможным его участие в российских выборах.

- Отказался от выборов и бывший депутат Госдумы Роман Худяков.

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