Бывшая жена Гайдуляна резко прокомментировала его откровения после развода

26 Янв. 2018 2018-01-26T14:19:19+03:00

Изменить размер текста: A A

У Андрея Гайдуляна и Дианы Очиловой была очень красивая история любви. Пара вместе прошла через безденежье, славу звезды сериалов ТНТ, вместе пережила известие об онкологии актера, Диана была рядом с любимым во время лечения в Германии, и уже после того, как болезнь отступила пара сыграла свадьбу в Италии и в Москве. Поэтому меньше всего поклонники ожидали, что спустя год пара примет решение развестись. Недавно в интервью «КП» Гайдулян рассказал о причинах расставания. В частности, заявил, что «никто никому не изменял».

«Просто мы решили расстаться. Так случается, это жизнь. Я сторонник семейных ценностей, но не сложилось», - заявил актер.

Очилова остро отреагировала на заявления бывшего мужа в соцсетях. Она дала понять, что с юмором отнеслась к интервью экс-супруга, написав ироничный пост в инстаграме. Запись Очилова сопроводила смайликами и хэштегами «давай, до свидания», «очилова вслух» и «дольче гайдуляно».

diana_ochilova Прочла утреннее интервью Новости шоу биза #новости #неврут просто сказки рассказывают не только на ночь , говорят обычная ситуация , ценности бла бла , ну и там по мелочи Как скажите ! Репутация , ну как же а может лучше молчать, кажись так будет лучше это совет а, может кто ближе сейчас, даст лучше совет , как её там зовут , вспомнила Работа #давайдосвидания #очиловавслух #дольчегайдуляно

«Прочла утреннее интервью. Новости шоу-биза. Новости не врут, просто сказки рассказывают и не только на ночь. Говорят, "обычная ситуация", "ценности бла-бла", ну и там по мелочи. Как скажете! Репутация, ну как же. А может, лучше молчать, кажись, так будет лучше. Это совет. А может, кто ближе сейчас, даст совет. Как ее там зовут? Вспомнила. "Работа"», – поделилась Диана.​

После развода Гайдулян занимается карьерой в Голливуде и бизнесом в России, а также по-прежнему снимается в сериале «СашаТаня» для телеканала ТНТ.

Актер признается, что хотел начать покорять Голливуд еще 8 лет назад, но тогда его отговорили.

«Первый раз я здесь был восемь лет назад (учился) и с тех пор влюбился в этот город. Тогда плохие знакомые меня отговорили здесь остаться: “Будешь всю жизнь играть русских, не стоит здесь начинать карьеру…” Все, что ни делается, все к лучшему. Зато теперь я твердо понял - хочу начать здесь карьеру».

КСТАТИ

«Мы оба вспыльчивые, ругались по мелочам»

Сразу после свадьбы Андрей Гайдулян делился с нами в интервью историей своего брака.

- Предложение Диане я сделал года два назад, планировали свадьбу на лето прошлого года, но по понятным причинам сыграть ее не смогли (Андрей проходил курс лечения от онкологического заболевания. - Авт.). Этим летом незадолго до свадьбы мы поругались и даже разъехались. Но хватило разума понять, что если столько вместе пройдено, то не нужно расходиться и все наладится. Нельзя идти на поводу эмоций. В какой-то момент после очередной ссоры мы с Дианой встретились и решили, что пора завязывать. Через шесть лет не надо доказывать, кто главный, уже не раз решены сложные ситуации, понимаешь, когда надо промолчать, попросить прощения, если не прав. Мы оба вспыльчивые, ругались по мелочам - нервы сдавали. Обсудив ситуацию, приняли решение расписаться в Москве, а сыграть свадьбу в Италии.