2018-01-26T14:42:40+03:00
Телевизор

Сериал «Зачарованные» переснимут

Действие нового шоу перенесут в настоящее время
Ольга АНТОНОВА
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Оригинальное шоу выходило с 1998 по 2006 годыОригинальное шоу выходило с 1998 по 2006 годы
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У сериала «Зачарованные» были миллионы поклонников по всему миру, да и сейчас, когда фильм повторяют кабельные каналы он собирают у экранов большую аудиторию, поэтому и вопрос о съемках продолжения популярного шоу поднимался не раз. Но кажется, теперь уже решено. «Зачарованных» переснимут уже в этом году, пилотную серию заказал канал CW, сообщает Variety.

Напомним, оригинальное шоу выходило с 1998 по 2006 годы. Было снято восемь сезонов. В сериале рассказывалось о трех сестрах, открывших в себе волшебные способности и борющихся с силами зла.

Изначально планировалось, что действие нового шоу будет разворачиваться в 1970 году, но теперь решено перенести события в настоящее время.

Перезагрузка основана на сюжете, который придумала создатель сериала «Девственница» Дженни Снайдер Урмен, она же выступит как один из исполнительных продюсеров. Неизвестно, примет ли в съемках продолжения участие Шэннен Доэрти, которая недавно смогла побороть онкологию. В сентябре прошлого года ее врач Лоренс Пиро дал благоприятный прогноз лечению Шэннон и заявил в интервью СМИ, что курс химиотерапии подходит к концу.

Напомним, в феврале прошлого года звезде сериалов "Зачарованные" и "Бэверли-Хиллз, 90210" Шэннен Доэрти диагностировали рак молочной железы. Летом 2016-го Шэннон дала первое откровенное интервью, в котором рассказала о своей болезни. Между тем тяжелый недуг - не единственное, с чем ей приходится бороться. Бывший менеджер Шэннен - Стивен Блатт - вызвал ее в суд для дачи показаний по делу о ее медицинской страховке.

Год назад актриса подала против него иск за халатное отношение к своим обязанностям: по договору Стивен Блатт должен был следить за ее здоровьем и продлевать ее страховку, чего он не делал. В итоге у Шэннен обнаружили онкологию на поздней стадии. Но Стивен своей вины в этом не видит и, считая, что лучший способ защиты - это нападение, сам идет войной на актрису.

"Она ходит на ток-шоу, дает интервью, ездит отдыхать в Австралию. Она не так уж и больна!" - заявил Блатт.

Шэннен парировала, да, она действительно сейчас ведет "светский" образ жизни, но делает это не для того, чтобы ее имя было во всех заголовках, а чтобы миллионы других женщин вовремя прошли обследование и выявили болезнь на ранней стадии.

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