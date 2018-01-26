Фото Риз Уизерспун с тремя ногами насмешило соцсети
«Блондинка в законе», звезда многих американских комедий, красавица-актриса стала одной из героинь большой обложки журнала Vanity Fair. Вместе с Риз Уизерспун для издания снялись: Том Хэнкс, Опра Уинфри, Николь Кидман, Харрисон Форд, Джессика Честейн, Роберт Де Ниро, Галь Гадот и другие персоны, более известные в США.
И никто не заметил досадную ошибку фоторедакторов, пока снимки обложки не попали в сеть. Сама Риз с гордостью опубликовала передовицу в Инстаграме.
А шутки про три ноги Уизерспун посыпались, после того, как номер вышел в тираж. Бедолагу подняли на смех. И Риз не оставалось ничего, кроме как шутить об этом в Твиттере:
Риз не оставалось ничего, кроме как шутитьФото: twitter.com
- Ну… Наверное, теперь все знают... У меня 3 ноги. Надеюсь, вы все равно сможете принять меня такой, какая я есть! - написала Уизерспун.
Опре Уинфри повезло немного больше, чем «блондинке в законе» - это фото хотя бы не на передовицеФото: Twitter.com
Но казусы на этом не закончились. На одной из фотографий, сопровождающих обложечную фотосьемку, въедливые пользователи сети нашли еще одну звезду с тремя конечностями. Опре Уинфри повезло немного больше, чем «блондинке в законе» - это фото хотя бы не на передовице.
Стоит добавить, что это не просто журнал.Vanity Fair принято называть «умным глянцем». И номер необыкновенный. Это голливудский номер с обложкой, где представлены главные кинозвезды года. Он вышел 23-й год подряд и придумал его теперь уже экс-редактор Грейдон Картер. Бывший глава издания также предстал на обложке, он сидит между Де Ниро и Гадот.
Возможно, если бы Картер не решил оставить пост в сентябре 2017-го, такая история бы не случилась. В его времена «трехногих» звезд на обложках не выпускали.