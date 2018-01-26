Фото Риз Уизерспун с тремя ногами насмешило соцсети

26 Янв. 2018 2018-01-26T15:14:49+03:00

Никто, включая саму актрису, не заметил ошибку редакторов, пока снимок не попал в сеть

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«Блондинка в законе», звезда многих американских комедий, красавица-актриса стала одной из героинь большой обложки журнала Vanity Fair. Вместе с Риз Уизерспун для издания снялись: Том Хэнкс, Опра Уинфри, Николь Кидман, Харрисон Форд, Джессика Честейн, Роберт Де Ниро, Галь Гадот и другие персоны, более известные в США.

zendaya Not bad for the new kid comin up. Very honored to be included. @vanityfair

И никто не заметил досадную ошибку фоторедакторов, пока снимки обложки не попали в сеть. Сама Риз с гордостью опубликовала передовицу в Инстаграме.

reesewitherspoon What a bunch of artists to hang out with... So proud to be included. Thank you @VanityFair and Annie Leibovitz for inviting me to this shoot (and for letting me sit on @Oprah s chair!) Cover story in my bio! (@nicolekidman @michaelbjordan @zendaya @jessicachastain #ClaireFoy @Gal_Gadot @TomHanks #HarrisonFord #MichaelShannon #RobertDeNiro #GraydonCarter)

А шутки про три ноги Уизерспун посыпались, после того, как номер вышел в тираж. Бедолагу подняли на смех. И Риз не оставалось ничего, кроме как шутить об этом в Твиттере:

Риз не оставалось ничего, кроме как шутитьФото: twitter.com

- Ну… Наверное, теперь все знают... У меня 3 ноги. Надеюсь, вы все равно сможете принять меня такой, какая я есть! - написала Уизерспун.

Опре Уинфри повезло немного больше, чем «блондинке в законе» - это фото хотя бы не на передовицеФото: Twitter.com

Но казусы на этом не закончились. На одной из фотографий, сопровождающих обложечную фотосьемку, въедливые пользователи сети нашли еще одну звезду с тремя конечностями. Опре Уинфри повезло немного больше, чем «блондинке в законе» - это фото хотя бы не на передовице.

Стоит добавить, что это не просто журнал.Vanity Fair принято называть «умным глянцем». И номер необыкновенный. Это голливудский номер с обложкой, где представлены главные кинозвезды года. Он вышел 23-й год подряд и придумал его теперь уже экс-редактор Грейдон Картер. Бывший глава издания также предстал на обложке, он сидит между Де Ниро и Гадот.

Возможно, если бы Картер не решил оставить пост в сентябре 2017-го, такая история бы не случилась. В его времена «трехногих» звезд на обложках не выпускали.