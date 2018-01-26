2018-01-26T15:14:49+03:00
Звезды

Фото Риз Уизерспун с тремя ногами насмешило соцсети

Никто, включая саму актрису, не заметил ошибку редакторов, пока снимок не попал в сеть
Петр СИМОНОВ
Поделиться:
Сама Риз с гордостью опубликовала передовицу в ИнстаграмеСама Риз с гордостью опубликовала передовицу в ИнстаграмеФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

«Блондинка в законе», звезда многих американских комедий, красавица-актриса стала одной из героинь большой обложки журнала Vanity Fair. Вместе с Риз Уизерспун для издания снялись: Том Хэнкс, Опра Уинфри, Николь Кидман, Харрисон Форд, Джессика Честейн, Роберт Де Ниро, Галь Гадот и другие персоны, более известные в США.

zendayazendaya
Not bad for the new kid comin up. Very honored to be included. @vanityfair
1187799 отметок «Нравится»5512 комментариевInstagram

И никто не заметил досадную ошибку фоторедакторов, пока снимки обложки не попали в сеть. Сама Риз с гордостью опубликовала передовицу в Инстаграме.

reesewitherspoonreesewitherspoon
What a bunch of artists to hang out with... So proud to be included. Thank you @VanityFair and Annie Leibovitz for inviting me to this shoot (and for letting me sit on @Oprah s chair!) Cover story in my bio! (@nicolekidman @michaelbjordan @zendaya @jessicachastain #ClaireFoy @Gal_Gadot @TomHanks #HarrisonFord #MichaelShannon #RobertDeNiro #GraydonCarter)
342366 отметок «Нравится»2706 комментариевInstagram

А шутки про три ноги Уизерспун посыпались, после того, как номер вышел в тираж. Бедолагу подняли на смех. И Риз не оставалось ничего, кроме как шутить об этом в Твиттере:

Риз не оставалось ничего, кроме как шутить Фото: twitter.com

Риз не оставалось ничего, кроме как шутитьФото: twitter.com

- Ну… Наверное, теперь все знают... У меня 3 ноги. Надеюсь, вы все равно сможете принять меня такой, какая я есть! - написала Уизерспун.

Опре Уинфри повезло немного больше, чем «блондинке в законе» - это фото хотя бы не на передовице Фото: Twitter.com

Опре Уинфри повезло немного больше, чем «блондинке в законе» - это фото хотя бы не на передовицеФото: Twitter.com

Но казусы на этом не закончились. На одной из фотографий, сопровождающих обложечную фотосьемку, въедливые пользователи сети нашли еще одну звезду с тремя конечностями. Опре Уинфри повезло немного больше, чем «блондинке в законе» - это фото хотя бы не на передовице.

Стоит добавить, что это не просто журнал.Vanity Fair принято называть «умным глянцем». И номер необыкновенный. Это голливудский номер с обложкой, где представлены главные кинозвезды года. Он вышел 23-й год подряд и придумал его теперь уже экс-редактор Грейдон Картер. Бывший глава издания также предстал на обложке, он сидит между Де Ниро и Гадот.

Возможно, если бы Картер не решил оставить пост в сентябре 2017-го, такая история бы не случилась. В его времена «трехногих» звезд на обложках не выпускали.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
МИД предупредил россиян. что пик наводнения в Париже придется на 27-28 января
Врезавшийся в остановку на проспекте Мира водитель арестован судом
Путин представил кандидатуру на пост главы Конституционного суда
Ассанж покинет посольство Эквадора: британский суд может отменить ордер на арест журналиста
Власти Индии объявили награду в $1,5 млн за голову болливудской актрисы
Собачья упряжка и полицейский автомобиль столкнулись на востоке Москвы
В Польше законодательно запретили "бандеровскую идеологию"
Президент Польши потребовал условия покупки российского газа, как у Германии
Испания дала 72 часа послу Венесуэлы на выезд из страны
Посол США Хантсман запросил встречи с руководством России
Владимир Путин обсудил ситуацию в Африне с членами Совета безопасности России
Четверо граждан Северной Кореи попали в больницу после драки в московском хостеле
Суд в Киеве посадил Саакашвили под ночной домашний арест
В Японии гриппом заболели почти 3 млн жителей
В Кремле не стали комментировать заявление Лондона о «российском ударе»
Курды заявили о гибели 300 турецких военных в Африне
Екатерина Гордон официально подписала в ЦИК заявление об отказе от выборов
Журналистка сообщила о полиции в кинотеатре «Пионер», показавшем «Смерть Сталина»
Приговор бывшему Кировскому губернатору Никите Белых будет оглашен уже 1 февраля
«Русского дома» на Олимпиаде-2018 не будет
В Москве объявили "желтый" уровень опасности из-за ветра
Неизвестный устроил стрельбу в офисном центре Риги
Владимир Путин внес законопроект об увеличении МРОТ с мая в Госдуму
В ОКР рассказали, в каком случае список российских спортсменов на ОИ-2018 может быть расширен
Песков рассказал, как власти защищают спортсменов-олимпийцев
Песков: Конгресс нацдиалога в Сочи — важный, но не исчерпывающий этап межсирийского урегулирования
Уникальный Rolls-Royce Николая II хотят продать за 278 млн рублей