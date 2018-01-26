Ренату Литвинову не узнали без макияжа в московском метро

26 Янв. 2018 2018-01-26T14:52:09+03:00

Без грима и в повседневной одежде режиссер совсем не отличается от других пассажиров подземки

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Рената Литвинова давно мечтала снять кино в московском метро, для чего спустилась на днях в подземку, чтобы отыскать самую «кинематографичную» станцию. Разумеется, режиссер не стала делать яркий макияж и надевать яркую одежду ради рабочих будней. И похоже, сделала правильный выбор, потому что ни один человек не узнал в повседневной одежде диву российского кино. У Литвиновой не попросили автографа и не поинтересовались, правда ли это она. Чуть позже, актриса опубликовала в своем инстаграме фото из подземки и этот снимок даже разочаровал фанатов, которые заявили, что в темной куртке с капюшоном и без макияжа звезда выглядит гораздо старше.

В комментариях написали, что сложно узнать в таком наряде Литвинову и что совершенно не ожидают увидеть знаменитость в таком месте.

Название будущей картины держится в секрете, но фанаты творчества Литвиновой с огромным удовольствием будут ждать премьеры.

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Среди гостей были ее дочь Ульяна, близкая подруга Земфира, режиссер Константин Богомолов, актриса Софья Эрнст, Ульяна Сергеенко и ее близкий друг Фрол Буримский. Последний, кстати, и опубликовал видео на котором именниница танцует под лиричную мелодию. Пела на празднике и Земфира, ведь для Литвиновой- это лучший подарок. (подробности)