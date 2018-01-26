В Минобороны высмеяли фобии британских военных

26 Янв. 2018 2018-01-26T15:36:03+03:00

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Глава оборонного ведомства Великобритании Гэвин Уильямс в своей статье для «Daily Telegraph» заявил, что «Москва разрабатывает план по уничтожению важнейшей инфраструктуры Соединённого Королевства».

- Фобии министра о фотографировании Россией электростанций или изучении маршрутов британских газопроводов, достойна отражения в детских комиксах или сериале «Монти Пайтон: летающий цирк», - парировал заявления британского министра официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. - К сведению министра, вся информация о расположении британских электростанций или трубопроводов настолько же «секретна», как, например, фотографии и расположение Вестминстерского Аббатства или Биг Бена.

По мнению Конашенкова, одно дело, если мистер Уильсон на «окошмаривании британцев российской угрозой» пытается привлечь к себе внимание.

- Однако если такие глупости ему докладывает британский генеральный штаб, то думать надо не об увеличении оборонного бюджета, а о переаттестации британских штабистов с упором на медкомиссию, - констатировал представитель российского Минобороны.

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