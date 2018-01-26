2018-01-26T15:58:11+03:00
Наука

Найденная в Израиле человеческая челюсть возрастом в 200 тысяч лет шокировала ученых

Останки свидетельствует: расселение Homo sapiens из Африки началось гораздо раньше, чем считалось
Владимир ЛАГОВСКИЙkpnauka
Поделиться:
Комментарии: comments3
Челюсть, которая заставила провести ревизию в представлениях об истории человеческого рода.Челюсть, которая заставила провести ревизию в представлениях об истории человеческого рода.
Изменить размер текста:

Исследователи большой интернациональной группы — 32 человека из Европы, США и Китая — определила возраст человеческих останков, которые были обнаружены в 2007 году во время раскопок в Израиле — в местной пещере Мислия, расположенной у подножья горы Кармель. Окопали тогда фрагмент черепа и часть верхней челюсти с зубами. Ученые не сомневались, что кости принадлежат Homo sapiens — представителю нашего — человеческого — вида. Но по поводу возраста спорили, полагали, что останкам не более 160 тысяч лет. Что тоже немало. И вот ныне возраст определен точно — в трех разных лабораториях тремя различными высоко технологичными методами, которые дали сходные результаты.

Пещера, в которой нали древнейшую челюсть Homo sapiens.

Пещера, в которой нали древнейшую челюсть Homo sapiens.

Пещера находится не очень далеко от берега моря.

Пещера находится не очень далеко от берега моря.

Как уверяет один из авторов исследования Рольф Кьюам (Rolf Quam) из Бингемтонского университета (Department of Anthropology, Binghamton University), челюсти с зубами из израильской пещеры — от 177 тысяч до 194 тысяч лет — то есть, почти 200 тысяч. Древнее костей Homo sapiens за пределами Африки еще не находили.

Челюсть рекордного возраста вынуждает пересмотреть устоявшиеся представления о времени исхода наших далеких предков из прародины — из Африки. Считалось, что они появились там от 200 до 400 тысяч лет назад. А потянулись оттуда примерно 100 тысяч лет назад — об этом свидетельствовали останки людей современного вида и орудия их труда, которые попадались прежде за пределами африканского континента.

С другой стороны, сравнительный анализ ДНК демонстрировал, что миграция началась 220 тысяч лет назад.

Несоответствие смущало. Но теперь его нет.

Ученые полагают, что в пещере Мислия долгое время жили несколько семей «переселенцев». Не исключено, что они вообще первыми выбрались из Африки. Или в числе первых. И поселились на территории нынешнего Израиля, земля которого стала обетованной почти 200 тысяч лет назад - задолго до библейских событий.

В пещере Мислия поселились несколько семей наших далеких предков. Челюсть одного из них и нашли спустя почти 200 тысяч лет.

В пещере Мислия поселились несколько семей наших далеких предков. Челюсть одного из них и нашли спустя почти 200 тысяч лет.

Из Африки мигрировали не только Homo sapiens, но и неандертальцы — люди другого вида. О том чем занимались «беженцы» по дороге в Европу и в Азию читайте Секс неандертальцев и людей пошел на пользу только людям.

КСТАТИ

Давно это было

Изучение ДНК скончавшегося недавно Альберта Перри - негра, жившего в американском штате Южной Каролины, выявило: его род - один из самых древних на Земле. Может быть, даже самый древний. На это, если верить Майклу Хаммеру (Michael Hammer), генетику из университета Аризоны (University of Arizona in Tucson), указывает Y-хромосома потомка «предтечей».

Предок, от которого ведет свой род Альберт Перри, жил примерно 338 тысяч лет назад.

Хаммер проанализировал более 6 тысяч образцов ДНК, собранных у африканских негров. И нашел среди них еще 11 носителей древних Y-хромосом. Они жили в Камеруне, в одной и той же деревне. Получалось, что случай с Перри отнюдь не ошибка в анализах: Homo sapiens действительно появились в Африке и очень давно.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Роскосмос запустит на орбиту вип-станцию для туристов, а за 100 млн долларов они смогут прогуляться в открытом космосе
Генеральный директор ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Солнцев впервые подробно рассказал о необычном российско-американском проекте [инфографика]
Новости 24
Врезавшийся в остановку на проспекте Мира водитель арестован судом
Путин представил кандидатуру на пост главы Конституционного суда
Ассанж покинет посольство Эквадора: британский суд может отменить ордер на арест журналиста
Власти Индии объявили награду в $1,5 млн за голову болливудской актрисы
Собачья упряжка и полицейский автомобиль столкнулись на востоке Москвы
В Польше законодательно запретили "бандеровскую идеологию"
Президент Польши потребовал условия покупки российского газа, как у Германии
Испания дала 72 часа послу Венесуэлы на выезд из страны
Посол США Хантсман запросил встречи с руководством России
Владимир Путин обсудил ситуацию в Африне с членами Совета безопасности России
Четверо граждан Северной Кореи попали в больницу после драки в московском хостеле
Суд в Киеве посадил Саакашвили под ночной домашний арест
В Японии гриппом заболели почти 3 млн жителей
В Кремле не стали комментировать заявление Лондона о «российском ударе»
Курды заявили о гибели 300 турецких военных в Африне
Екатерина Гордон официально подписала в ЦИК заявление об отказе от выборов
Журналистка сообщила о полиции в кинотеатре «Пионер», показавшем «Смерть Сталина»
Приговор бывшему Кировскому губернатору Никите Белых будет оглашен уже 1 февраля
«Русского дома» на Олимпиаде-2018 не будет
В Москве объявили "желтый" уровень опасности из-за ветра
Неизвестный устроил стрельбу в офисном центре Риги
Владимир Путин внес законопроект об увеличении МРОТ с мая в Госдуму
В ОКР рассказали, в каком случае список российских спортсменов на ОИ-2018 может быть расширен
Песков рассказал, как власти защищают спортсменов-олимпийцев
Песков: Конгресс нацдиалога в Сочи — важный, но не исчерпывающий этап межсирийского урегулирования
Уникальный Rolls-Royce Николая II хотят продать за 278 млн рублей