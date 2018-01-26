Найденная в Израиле человеческая челюсть возрастом в 200 тысяч лет шокировала ученых

26 Янв. 2018 2018-01-26T15:58:11+03:00

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Исследователи большой интернациональной группы — 32 человека из Европы, США и Китая — определила возраст человеческих останков, которые были обнаружены в 2007 году во время раскопок в Израиле — в местной пещере Мислия, расположенной у подножья горы Кармель. Окопали тогда фрагмент черепа и часть верхней челюсти с зубами. Ученые не сомневались, что кости принадлежат Homo sapiens — представителю нашего — человеческого — вида. Но по поводу возраста спорили, полагали, что останкам не более 160 тысяч лет. Что тоже немало. И вот ныне возраст определен точно — в трех разных лабораториях тремя различными высоко технологичными методами, которые дали сходные результаты.

Пещера, в которой нали древнейшую челюсть Homo sapiens.

Пещера находится не очень далеко от берега моря.

Как уверяет один из авторов исследования Рольф Кьюам (Rolf Quam) из Бингемтонского университета (Department of Anthropology, Binghamton University), челюсти с зубами из израильской пещеры — от 177 тысяч до 194 тысяч лет — то есть, почти 200 тысяч. Древнее костей Homo sapiens за пределами Африки еще не находили.

Челюсть рекордного возраста вынуждает пересмотреть устоявшиеся представления о времени исхода наших далеких предков из прародины — из Африки. Считалось, что они появились там от 200 до 400 тысяч лет назад. А потянулись оттуда примерно 100 тысяч лет назад — об этом свидетельствовали останки людей современного вида и орудия их труда, которые попадались прежде за пределами африканского континента.

С другой стороны, сравнительный анализ ДНК демонстрировал, что миграция началась 220 тысяч лет назад.

Несоответствие смущало. Но теперь его нет.

Ученые полагают, что в пещере Мислия долгое время жили несколько семей «переселенцев». Не исключено, что они вообще первыми выбрались из Африки. Или в числе первых. И поселились на территории нынешнего Израиля, земля которого стала обетованной почти 200 тысяч лет назад - задолго до библейских событий.

В пещере Мислия поселились несколько семей наших далеких предков. Челюсть одного из них и нашли спустя почти 200 тысяч лет.

Из Африки мигрировали не только Homo sapiens, но и неандертальцы — люди другого вида. О том чем занимались «беженцы» по дороге в Европу и в Азию читайте Секс неандертальцев и людей пошел на пользу только людям.

КСТАТИ

Давно это было

Изучение ДНК скончавшегося недавно Альберта Перри - негра, жившего в американском штате Южной Каролины, выявило: его род - один из самых древних на Земле. Может быть, даже самый древний. На это, если верить Майклу Хаммеру (Michael Hammer), генетику из университета Аризоны (University of Arizona in Tucson), указывает Y-хромосома потомка «предтечей».

Предок, от которого ведет свой род Альберт Перри, жил примерно 338 тысяч лет назад.

Хаммер проанализировал более 6 тысяч образцов ДНК, собранных у африканских негров. И нашел среди них еще 11 носителей древних Y-хромосом. Они жили в Камеруне, в одной и той же деревне. Получалось, что случай с Перри отнюдь не ошибка в анализах: Homo sapiens действительно появились в Африке и очень давно.