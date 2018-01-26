2018-01-26T17:44:17+03:00
Происшествия

Вдову Бодрова обокрали на полмиллиона с помощью банальной уловки

Супруга пропавшего без вести режиссера стала жертвой мошенников
Ольга АНТОНОВА
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Вдова Бодрова обратилась в полицию, однако, пока поиски преступников не увенчались успехомВдова Бодрова обратилась в полицию, однако, пока поиски преступников не увенчались успехом
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Светлана Бодрова много раз слышала о таком способе «отъема денег у населения», но когда представившийся сотрудником банка человек позвонил ей по телефону и попросил назвать реквизиты банка, все-таки не подумала, что он может быть мошенником. Лже-работник очень убедительно рассказал режиссеру Первого канала, что в банке проводится реструктуризацию и они обновляют данные карт. Спустя несколько минут после того, как Светлана назвала данные карты с нее были списаны полмиллиона рублей, - сообщает РЕН ТВ.

Вдова Бодрова обратилась в полицию, однако, пока поиски преступников не увенчались успехом.

Напомним, Светлана Бодрова – супруга пропавшего в горах Северной Осетии в сентябре 2002 года режиссера и актера Сергея Бодрова. Они познакомились в 1997 году, поженились год спустя. Через год у них родилась дочь Оля. Второй ребенок, сын Саша, родился за четыре месяца до произошедшей трагедии.

Дочь режиссера Ольга два года назад поступила в ГИТИС, на актерское отделение в мастерскую режиссера Леонида Хейфеца. Сын Александр еще учится в школе.

Отец Сергей Бодров-старший отказался от наследства в пользу невестки. Сейчас он живет в Америке.

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