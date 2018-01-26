2018-01-26T16:39:08+03:00
Общество

Модель отказалась продавать девственность и огорчила родителей

Девушка решила, что выставив честь на продажу, совершила глупый поступок
Ольга АНТОНОВА
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После грандиозного скандала дома, девушка решила удалить лот с торговой площадки.После грандиозного скандала дома, девушка решила удалить лот с торговой площадки.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Об итальянской модели по имени Николь, которая выставила на продажу девственность, и довела стоимость лота до 1,6 миллионов евро, два месяца назад написали все западные таблоиды. Однако, когда казалось бы, все договоренности были обсуждены, девушка передумала.

"Я совершила глупый поступок, в котором очень раскаиваюсь. Если бы я могла вернуть время назад, я бы не сделала это, но моей целью не было как-то прославиться", – приводит слова Николь английский таблоид The Sun. Девушка рассказала изданию, что ее жизнь стала напоминать кошмар: телефон постоянно обрывали представители эскорт-агентств.

Но самое ужасное, что о предприимчивой жилки дочери узнали родители Николь. И по словам итальянки, буквально лишились дара речи. После грандиозного скандала дома, девушка решила удалить лот с торговой площадки, чем сильно удивила представителей аукциона.

"На момент решения Николь ставки достигли 1,6 миллиона евро (около 112 миллионов рублей. прим. ред.), мы позвонили ей, чтобы уточнить ее данные и спросить, как она предпочитает поучить деньги, если все-таки заключит сделку. В тот момент девушка подтвердила нам, что заинтересована в сделке, но хочет еще подождать – она собиралась продать девственность приблизительно за три миллиона". Через некоторое время Николь связалась с представителями торговой площадки и заявила, что отказывается от сделки.

К слову, сначала девственница заявляла, что ей двигал не корыстный интерес, а исключительно тяга к знаниям. Мол, европейское образование не из дешевых, и таким образом, Николь планировала оплатить курсы университета.

"Когда я стала искать в Сети способы финансирования моей учебы, то наткнулась на объявления об аукционах, где узнала, что некоторым девушкам удается себя продать за 3 миллиона евро (около 200 миллионов рублей – прим. ред.). Тогда я решила, что поступлю так же, как только мне исполнится 18", – рассказывала юная предпринимательница британской The Sun.

Сейчас она утверждает, что не собиралась брать деньги, а предложение с продажей девственности разметила на сайте только из любопытства: Николь утверждает, что ей было интересно, заинтересуется ли кто-нибудь подобным лотом.

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