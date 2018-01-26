В Англии от гриппа за месяц умерли 155 человек: чего бояться россиянам

26 Янв. 2018 2018-01-26T16:44:17+03:00

В Сербии и на Украине корь, в Германии - коклюш, в Бразилии - желтая лихорадка... В каких еще странах наших туристов подстерегают опасные вирусы и инфекции

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Официальные сообщения от Роспотребнадзора пугают - в конце прошлого года и в начале этого в разных странах мира происходят вспышки сезонных и не очень заболеваний. Особое внимание сейчас уделяется сезонному гриппу.

Если в России ситуация с гриппом только начинает развиваться, заболевших у нас пока совсем немного, то англичане болеют с конца декабря, причем массово и очень тяжело. Не хватает коек в стационарах, из-за чего слишком много летальных случаев для благополучной европейской страны - за один месяц уже 155 человек... Для сравнения - в огромной России в самый страшный год свиного гриппа (в 2009-2010 году) от гриппа за несколько месяцев умерло 687 человек. Для Англии нынешняя ситуация, по оценкам специалистов, даже тяжелее, чем 8 лет назад.

Эксперты института им. Роберта Коха (Берлин), обвиняют в таком количестве заболевших вакцину, в которой заложен не тот штамм гриппа В. Эксперты ВОЗ не «угадали» в начале года, какой вирус придет. К сожалению, такое случается, ведь предсказать поведение вирусов невозможно. Прогноз может быть для одного типа вирусов, а придет другой. Или же новый вариант с мутацией, которая не встречалась ранее (как в случае со свиным гриппом). Прививки в этом случае оказываются не так эффективны.

Так, и в Англии, и в Германии большая часть выявленных в последнее время случаев гриппа оказались вызваны вирусами гриппа В - Ямагата. В состав вакцин же входит другой штамм гриппа В, который не эффективен против Ямагаты. Вакцина не срабатывает примерно в 50 процентов случаев: остальные штаммы подобраны верно.

ВАЖНО!

Еще грипп бушует в Ирландии, Люксембурге, Мальте, Швейцарии и Соединенном Королевстве (Уэльс).

Также Роспотребнадзор предупреждает от птичьем гриппе в Ираке, где от него скончалось двое человек: «Всего за последние несколько дней в провинции Салах-эд-Дина зарегистрировано 5 случаев смерти людей предположительно от птичьего гриппа и один случай в Багдаде. Власти страны сообщают также о двух смертельных случаях у людей предположительно от птичьего гриппа в провинциях Ниневия и Дияла (на севере и северо-востоке страны)».

От кори в Сербии умерли пять человек...

С начала октября 2017 года на территории страны зарегистрировано 1327 случаев кори, треть заболевших госпитализировано, у 12,4% - отмечены тяжелые осложнения в виде пневмонии. Зарегистрировано 5 летальных исходов.

За сухими данными Роспотребнадзора - опасная для многих туристов ситуация. Корь в Сербии косит всех подряд. Наибольшее число заболевших зарегистрировано в городах Белград, Ниш, Кралево, на территориях Косово и Метохия среди населения в возрасте младше пяти лет и старше 30 лет.

Основной причиной вспышки в Сербии, как и в других странах Европы, является низкий охват плановой иммунизацией населения (менее 73%). По подсчетам ВОЗ, чтобы держать корь в узде, вакцинацией должно быть охвачено не менее 95 процентов населения страны.

Основной причиной вспышки кори в Сербии, как и в других странах Европы, является низкий охват плановой иммунизацией населения.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

...А на Украине - трое

По последним официальным данным Центра общественного здоровья МОЗ Украины, корью заболели более двух тысяч человек, большая часть дети. Двое детей и один взрослый скончались. Виновато во всем отсутствие вакцинации. Популярный педиатр, врач Евгений Комаровский не устает повторять, что корь очень заразное и стремительно распространяющееся заболевание: если в подъезде есть больной корью, то вы уже рискуете заразиться, если не привиты.

Как правило, 9 из 10 непривитых человек при контакте с больным также заболевают. Корь у взрослых протекает очень тяжело и с серьезными осложнениями - пневмония, менингит, энцефалит мозга.

ВАЖНО!

Также сложная ситуация с корью в Италии, Румынии, Германии.

В Финляндии - разгул РС-вирусов

Как сообщает Национальный институт здоровья и благополучия Финляндии (THL), в стране все чаще отмечают вспышки инфекции, вызванной респираторно-синцитиальным вирусом человека (HRSV). Только в первую неделю января 2018 года было зарегистрировано более 500 случаев заболевания. Согласно данным Детской больницы Хельсинки, куда с этим заболеванием госпитализированы 15 детей в возрасте до 12 месяцев, вспышка в основном наблюдается именно в Хельсинки. Официальные власти Финляндии держат ситуацию на контроле, однако не дают прогноз по срокам завершения эпидемического подъема.

Власти Финляндии серьезно относятся к любым эпидемиям, но на самом деле РС-вирусы всегда циркулируют в гриппозный сезон. Тем не менее, если есть возможность, отложите поездку в Финляндию на ближайшие пару недель. Особенно это касается беременных женщин и маленьких детей - у них РС-вирусы могут вызвать серьезную пневмонию, бронхиты. Вакцины от этих вирусов, увы, нет.

Бразильский карнавал может быть опасен: люди умирают от желтой лихорадки

Бразильский карнавал традиционно проходит с 9 по 14 февраля. Между тем эксперты ВОЗ предупреждают, что посещение этого яркого праздника может быть смертельно опасно - в стране свирепствует желтая лихорадка. По последним данным, от не скончалось уже 35 человек, включая одного жителя Нидерландов, который не так давно посещал штат Сан-Паулу. ВОЗ настоятельно рекомендует привиться от желтой лихорадки, если собираетесь посетить Бразилию. Только прививка - эффективная защита, даже если вас укусит москит или рядом чихнет зараженный человек. В толпе лихорадка может распространяться стремительно, так что позаботьтесь о своем здоровье заранее.

Эксперты ВОЗ предупреждают, что посещение карнавала может быть смертельно опасно.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В 8 бразильских штатах с декабря 2016 года было зафиксировано 777 заражений человека, и 261 из них закончилось смертельным исходом. Но за последнюю неделю ситуация серьезно ухудшилась. По данным Роспотребнадзора, с середины января по 22 января текущего года в штате Минас-Жерайс зарегистрировано 47 случаев, 25 из которых со смертельным исходом; в штате Сан-Пауло - 36 и 25 случаев, соответственно; в штате Рио-де-Жанейро – 20 и 8, соответственно.

ВАЖНО!

Желтая лихорадка по-прежнему поражает жителей Нигерии. В 2017 году вспышки заболевания зарегистрированы в 16 штатах Нигерии. 45 человек скончались. Причем, заболевают молодые люди до 20 лет. Также ее можно «встретить» в Боливии, Колумбии, Перу, Суринаме, Французской Гвиане и Эквадоре.

КСТАТИ

Также опасны Перу и ЮАР

В Перу традиционно свирепствуют южные болезни: лихорадка денге, малярия, лихорадки Зика и чикунгунья. По данным ВОЗ, в 2017 г. зарегистрировано 73 921 случаев заболевания лихорадки денге, из них 17 случаев заболевания закончились летальным исходом. На втором месте по опасности и количеству заболевших - малярия. В 2017 году также подтверждено 717 случаев заболевания лихорадкой чикунгунья.

В ЮАР бушует листериоз - об этом предупреждает министр здравоохранения ЮАР Аарон Мотсоаледи. Начиная с декабря прошлого года лабораторно подтвердили около 800 случаев заболевания, 61 человек скончались. Наибольшее количество случаев (442) зафиксировано в провинции Хаутень, где расположена скотобойня, на которой и были обнаружены возбудители инфекции. Следом за ней по масштабам распространения заболевания идет Западный Кейп. Листерии - опасные микроорганизмы, которые могут передаваться через еду, воду, через мясо домашних и диких животных, даже через рыбу и креветки. А также зараженные овощи и фрукты (листерии могут долгое время находиться в навозе). Вакцины от этого заболевания нет, важны соблюдение санитарных правил и тщательная обработка пищевых продуктов.