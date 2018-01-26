«У меня был сломан нос, но он оплатил пластику»: экс-супруга Александра Серова раскрыла истинную причину развода с певцом

26 Янв. 2018 2018-01-26T17:20:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В последнее время Александра Серова полюбили ток-шоу, главным героем которых он становился уже не раз. Но в программы на федеральных каналах звезду 90-х приглашают не для того, чтобы вспомнить о былой славе, а в связи с тем, что на признание отцовства настаивает внебрачная дочь артиста Кристина Тилер. И пока музыкант пытается, в том числе, и с помощью ДНК-экспертизы доказать, что не он родитель взрослой уже дочери, его бывшая супруга решила внести ясность в вопрос, что же стало причиной ее развода с исполнителем хита «Я люблю тебя до слез». Дело в том, что на одной из программ Серов заявил, что супруга Елена Серова решила оставить его в тот момент, когда он был в больнице и ему было тяжело смириться с этим. А вот у самой экс-жены другая версия. Елена утверждает, что подала на развод, чтобы сбежать от мужа-тирана.

«Саша поднял на меня руку, избил. У меня все лицо было синее, сломан нос. Хотела вызвать милицию, но он замял скандал — отправил меня в Германию, оплатил пластическую операцию. Закономерный вопрос: почему я не подала на него в суд? Мне не хотелось, чтобы дело получило огласку и это отразилось на дочке. Пережить такое не было сил. И я сказала: «Развожусь с тобой. Все!» Процедура эта была долгой. Хотя он как бешеный орал: «Дай паспорт! Сам пойду с тобой разведусь!» Меня часто близкие друзья спрашивали, почему мы все-таки развелись. Я на этот вопрос всегда отвечала молчанием — не хотелось выносить сор из избы, травмировать любимую дочь. А теперь скажу: «Чтобы выжить! Чтобы в психушку не попасть, не умереть…» — рассказала Елена Серова для журнала «Караван историй».

Напомним, чуть ранее на передаче «Звезды сошлись» Серов признался, что после расторжения брака он выплатил экс-супруге $2 млн и 800 тыс. руб., но, как оказалось, она еще и украла у него дорогие часы, пока была в браке.

"Я уехал на гастроли, возвращаюсь, часов нет. Спрашиваю, "почему ты продала часы"? "Я хочу купить себе ломовой лексус, остальное потратить на свои нужды". Она, конечно, будет смотреть и что-то говорить, но я говорю правду, только правду и ничего кроме правды", - сказал артист.

Напомним, супруги прожили в браке 19 лет, у них есть дочь Мишель, которая после развода осталась жить с отцом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жена Александра Серова Елена: «Я ушла от Серова не к другому мужчине. Я ушла от Серова в никуда!»

- Но разве это семейная жизнь?! Не понимаю, какую семью можно пытаться спасать, когда люди живут как соседи? Женщина подает на развод в двух случаях. Когда уходит от мужа к другому мужчине. Либо когда уже дальше вместе просто невозможно и она готова уйти в никуда. Я ушла в никуда. Просто так от замечательных артистов жены не уходят. Надеюсь и жду, что Саша задаст себе не вопрос «Неужели она ушла?!», а «ПОЧЕМУ она ушла?». И что-то осознает. (подробности)