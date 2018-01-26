2018-01-26T17:38:04+03:00
В мире

В Финляндии переизберут президента, уцелевшего в цунами

Саули Ниинистё обещает поддерживать добрососедские отношения с Россией
Алексей ВАРЕНОВ
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Независимого кандидата Саули Ниинистё поддерживают как правые, так и левые.Независимого кандидата Саули Ниинистё поддерживают как правые, так и левые.Фото: REUTERS
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В выходные в Финляндии пройдут президентские выборы. Особых сюрпризов не ожидается. Несмотря на участие в избирательной кампании десяти кандидатов, можно с уверенностью сказать, что в следующие 6 лет республикой продолжит руководить 69-летний юрист Саули Ниинистё. Единственной неожиданностью может стать победа нынешнего главы государства уже в первом туре - такого в истории президентских выборов Финляндии еще не было.

Это связано с тем, что независимого кандидата Ниинистё поддерживают как правые, так и левые. В основе его популярности - успешная внешняя политика, активное привлечение в национальную экономику иностранных инвестиций и, не в последнюю очередь, хорошие отношения с Россией. Он поддерживает регулярные контакты с российским коллегой - последняя встреча с Владимиром Путиным состоялась в Хельсинки осенью прошлого года. В начале первого срока он признался газете Helsingin Sanomat, что учит русский, так как знание языка соседней страны является вопросом вежливости.

Ниинистё выступает против вступления Финляндии в НАТО. Впрочем, его взгляды в этом вопросе разделяют 9 из 10 кандидатов на высший пост.

Президент и вероятный победитель выборов женат вторым браком. Первая супруга - мать двух его сыновей - в 1995 году погибла в автокатастрофе. Вторая жена - известная финская писательница Йенни Хаукио. В феврале этого года пара ожидает рождение ребенка, и это станет первым в истории Финляндии случаем, когда отцом станет действующий президент. Кроме того, Ниинистё единственный президент Финляндии, который пережил цунами. В декабре 2004 года он отдыхал в Таиланде и спасся от смертоносной волны, забравшись на телеграфный столб.

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