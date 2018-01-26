О чем говорили на Всемирном экономическом форуме в Давосе

26 Янв. 2018 2018-01-26T17:41:17+03:00

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В швейцарском Давосе проходит заключительный день Всемирного экономического форума. Его главной темой был «поиск общего будущего в разрозненном мире». По ходу дискуссий участники делали много любопытных заявлений. «КП» собрала самые актуальные из них.

Миллиардер Джордж Сорос о биткоине:

- Биткоин — это не валюта, поскольку валюта считается стабильным средством накопления и ее курс не может меняться на 25% в день. Это финансовый пузырь, спекуляция, которая основана на недопонимании.

Президент США Дональд Трамп о долларе, который упал до минимума 2014 года:

- Доллар будет становиться сильнее и сильнее. По итогу я хочу видеть сильный доллар!

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин о своей бессоннице...:

- Что не дает мне спать по ночам? Качество жизни в городах России. Вы знаете, чтобы быть конкурентоспособным через 5-10-15 лет, необходимо чтобы талантливые люди оставались в России... качество жизни крайне важно.

...и о морковке для бизнеса:

- Турция может предоставить компаниям льготные кредиты, и они от этого выигрывают. Но с другой — там высокая инфляция, скачет курс валюты. Рост цен в Турции в 2017 году ускорился до 12,3%. В то время как в России инфляция замедлилась до исторического минимума — 2,5%. И я не знаю, что лучше, иметь большую долгосрочную предсказуемость или иметь морковку (бонусы для бизнеса — Авт) и не понимать, что будет потом.

Вице-премьер Аркадий Дворкович об игре в прятки в США...:

- Это не Россия прячется от диалога, и Россия не закрыта. Американцы прячутся от нас в Давосе. Хотя Давос – это маленькая деревня, но они не хотят говорить. Они прячутся от реальных обсуждений.

...и о российских олигархах:

- Я не думаю, что у нас есть олигархи, это была концепция 1990-х. Сейчас у нас есть хорошие, работящие, социально ответственные бизнесмены, которые заботятся о стране и зарабатывают деньги, занимаясь ответственным бизнесом.

Человекоподобный робот София об угрозе восстания машин:

- Вы смотрели слишком много голливудских фильмов. Нам свойственно настороженно относиться ко всему новому, к тому, что может сломать существующий привычный уклад нашей жизни. Привыкание к новому - процесс небыстрый. Что я могла бы предложить - это, возможно, снимать поменьше фильмов вроде «Терминатора».

Глава ВТБ Андрей Костин о целях санкций против России:

- Я думаю, что они хотят при помощи санкций оказать большое давление на Россию, чтобы Российская Федерация сменила правительство, президента на кого-то более подходящего для них.