2018-01-26T18:00:46+03:00
Звезды

Хайди Клум вернулась к бойфренду, который систематически ей изменял

И как предполагают западные таблоиды, вряд ли он изменится
Ольга АНТОНОВА
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Вито Шнабель и Хайди КлумВито Шнабель и Хайди КлумФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Тайна личности Вито Шнабеля волнует светских репортеров всего мира. Арт-дилер живет так, что позавидует каждый мужчина. Много путешествует, ценит коллекционное вино, встречается с самыми красивыми женщинами мира, более того, каждый из них он еще и изменяет. Да что же в нем такого, что и Дакота Джонсон, и Хайди Клум готова терпеть выходки зачастую нетрезвого возлюбленного, да еще и неверного? Но похоже, секрет все же есть, если спустя полгода после разрыва Хайди Клум снова вернулась к Шнабелю. Простила! Несмотря на тет-а-тет c Дарьей Жуковой и пьяные поцелуи в такси с французской актрисой. Да, несмотря на все это.

Как пишет издание RadarOnline.com модель вернулась к торговцу произведениями искусства некоторое время назад и вместе с ним встретила Новый год на Бали. Правда, желая сохранить остатки своей гордости, звезда хочет как можно дольше сохранить воссоединение в тайне. К слову, друзья модели в ужасе от того, что она решила простить экс-бойфренда. Инсайдеры уверены, что Вито доставляет Хайди одни неприятности, в том числе и из-за скандалов с запрещенными веществами.

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