В Германии выставили на торги кабриолет Николая Второго

26 Янв. 2018 2018-01-26T21:19:15+03:00

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На сайте auto.ru появился интересный лот из Германии. На снимке кабриолет Rolls-Royce Silver Ghost 1914 года, принадлежавший, по словам продавца, последнему российскому императору Николаю Второму.

За ретро автомобиль с пробегом 2000 километров автор объявления, которое уже просмотрели 30 тысяч человек, просит 278 миллионов рублей (€4 миллиона).

"После смерти Николая Второго автомобиль приобрел коллекционер и демонстрировал его в казино в Лас-Вегасе. Затем Rolls-Royce перешел в руки другого коллекционера и был спрятан в бункере в Германии. После его смерти раритет был утерян, до тех пор пока бункер случайно не обнаружили. Эта модель производилась с 1905 по 1926 год и была технически наиболее современной: по надежности, бесшумности и высокому качеству сборки. За 20 лет было выпущено 8416 экземпляров", - говорится в объявлении.

Купить автомобиль 19 века в кузове ландо фиолетового цвета может любой желающий. Он на ходу. Машина оснащена двигателем объемом 7,4 литра и мощностью 82 лошадиных силы, коробка передач — механическая. Вот только по России ездить будет не просто - руль у машины находится справа.

Продавец не предоставил никаких документов, которые бы подтверждали подлинность автомобиля. А вопросов к машине уже много.

На автомобилях российского императора не было гербов. И они были черного цвета.

Во-первых, самостоятельно Николай Второй машины не водил. Он был первым российским монархом, который начал выезжать за границу со своими автомобилями. Например, в 1910 году, когда император собирался с семьей на 3 месяца в Германию, поездом из Петергофа во Франкфурт-на-Майне были перевезены два 6-ти цилиндровых представительских лимузина "Делоне-Белльвилль" и два 4-цилиндровых "Мерседеса" для свиты. Их сопровождали чины дворцовой полиции, 6 шоферов и 4 мыльщика.

На этом архивном снимке российский император расположился на пассажирском сидении.

Во-вторых, машины "Собственного Его Императорского Величества Гаража" были черного цвета, не имели номеров и даже каких-то опознавательных знаков. А на кузове фиолетового Rolls-Royce из Германии можно рассмотреть российский герб.

Сохранилось довольно много фотографий, где можно рассмотреть машины Николая Второго в Германии. Колесил он там не мало: катал на своем "Делоне-Белльвилле" кайзера Вильгельма Второго и даже попал в мелкую аварию с повозкой немецкого крестьянина.

Погрузка машин российского императорского гаража на поезд, отправляющийся в Германию.

Продавцы утверждают, что к Николаю Второму два Rolls-Royce Silver Ghost, которые были выпущены в Англии и США, попали накануне Октябрьской революции. К тому времени коллекция императора насчитывала более 50 машин. И уже после революции одна из машин с номером шасси 9AD попала в коллекцию циркового импресарио Джона Ринглинга и выставлялась в казино Лас-Вегаса. Затем автомобиль оказался в немецком бункере.

Машины из российского императорского гаража в Германии.

На российских тематических сайтах, которые торгуют ретро-автомобилями, объявление посчитали фейковым.

"Это не автомобиль Николая Второго. Заказчик этого "Роллса" действительно русский, его фамилия Чичкин, и можно даже предположить, что это известный московский молочный магнат Александр Васильевич Чичкин, кстати, страстный автомобилист и авиатор. Автомобиль был действительно заказан в 1917 году, но не оплачен полностью и перешел в собственность фирмы-производителя. К счастью, сохранился до наших дней, но при реставрации на бортах намалевали российский герб (Николай такого не позволял себе, только вензеля с инициалами) и придумали эту глупую историю, чтобы поднять автомобилю цену", - написал корреспондент "Автомобильной газеты "Клаксон" Иван Баранцев. Такую оценку ретро-автомобилю дали еще в 2013 году, когда объявление с "Роллсом" Николая Второго впервые появилось в интернете.

Объявление о продаже автомобиля, появившееся в Германии в 2013 году.

Кстати, другие исследователи любители старинных автомобилей выяснили, что русский мистер Chichkine, эксвайр жил в то время в Лондоне. Но разве мог Николай Второй заказывать машину через какого-то Чичкина?

Выходит, что пять лет назад продать фейковый автомобиль за €5,5 миллиона не удалось, и его решили выставить на аукцион позже, и на 1,5 миллиона дешевле. Специалисты говорят, что немцы ищут в России богатого чудака: на самом деле цена такого ретро-автомобиля €2-3 миллиона.

КСТАТИ

А «царский» РоллсРойс-то не настоящий!

Александр ГАМОВ

Автомобиль, который в Германии выдают за «николаевский», на самом деле до Собственного Его Императорского Величества гаража не дошел.

Увидев это объявление о продаже авто Николая Второго, я тут же раскрыл книгу, выпущенную в 2017-м Федеральной службой охраны России, где собраны иллюстрации всех машин, которые когда-либо принадлежали императорскому гаражу. Так вот, на 96-й странице значится именно такой автомобиль, но он – был доставлен в Россию в 1913 году. А в объявлении продается машина 1914 года выпуска.

Позже автомобили такого рода также поставлялись в Россию, но уже после Октябрьской революции, и они принадлежали Владимиру Ильичу Ленину. Но их у Ильича никто никогда не угонял. И на сторону их не продавали. Так что машина, которую в Германии выдают за «императорскую», в России явно никогда не была.

В ТЕМУ

Директор компании "Лефбштандарт", член Российского военно-исторического общества Дмитрий Бушмаков:

- "Роллс-Ройс" Николая Второго у нас есть. Его и сегодня можно увидеть в Горках. Из-за революции Николай Второй воспользоваться этой машиной не успел. Машину в вездеход переделал царский шофер Адольф Кегресс, который изобрел приспособление для езды по снегу с гусеницами вместо задних колес и лыжами спереди. Ленин, любил ездить на изобретении француза в Горки.