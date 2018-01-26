Американцы не смогли спрятаться от Дворковича в Давосе

26 Янв. 2018 2018-01-27T02:55:59+03:00

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В швейцарском Давосе завершился Всемирный экономический форум. В последний день российской делегации наконец удалось встретиться с американцами. Эта встреча была официально запланирована еще накануне мероприятия. Но на самом форуме что-то пошло не так…

- Россия открыта и готова к диалогу. Но американцы прячутся от нас в Давосе. Хотя это маленькая деревня! Они не хотят говорить, прячутся от реальных обсуждений, - возмущался на днях вице-премьер Аркадий Дворкович.

Слова главы нашей делегации не остались незамеченными. В американском МИДе предложили Дворковичу вместо бизнесменов разговор с послом США в России Джоном Хантсманом. «Буду рад встретиться в любое время», – подтвердил он через Twitter.

Но, то ли американской делегации все-таки «закрутили гайки», то ли Дворкович был очень настойчив – встреча все же состоялась. О ней рассказал сам вице-премьер.

- У меня был ряд встреч с представителями американских компаний, у нас были довольно хорошие, плодотворные переговоры, —пояснил он, - Мы взаимно довольны прогрессом на корпоративном уровне сотрудничества.

Состоялся и короткий разговор с другими членами американской делегации. Вероятно, уже не бизнесменами, а с кем-то из правительства Штатов. Но Дворкович отказался назвать их имена, однако добавил, что диалог был «дружелюбным».

По словам вице-премьера, делегация России свою задачу на форуме решила. А именно – провела большое количество встреч с представителями международных компаний.

- Мы провели большое число встреч с руководителями делегаций других стран, с руководителями компаний, с которыми мы давно работали, с которыми мы только планируем начать совместные проекты, - сказал журналистам Дворкович в кулуарах Всемирного экономического форума. Также он отметил, что встретился с главами делегаций стран Евразийского экономического союза, Перу, Руанды, Анголы, Турции, Португалии, Хорватии и Нидерландов.