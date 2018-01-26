Дизайнерский ремонт и стильная мебель: Студенты Тимирязевки получили новую комнату самоподготовки

26 Янв. 2018 2018-01-26T21:33:56+03:00

Руководство Тимирязевской академии прилагает все усилия, чтобы корпуса, где проходят занятия, и студенческие общежития были удобными и красивыми. Благоприятная обстановка для учебы и проживания напрямую влияет на успеваемость, поэтому в главном аграрном вузе страны стараются сделать условия жизни студентов максимально комфортными. На днях в общежитии №8 после ремонта открылась комната самоподготовки. Стильный дизайн, современный ремонт, красивая и удобная мебель: теперь у учащихся появился теплый и уютный уголок, где они могут заниматься, смотреть фильмы, отдыхать и просто общаться.

Фото: timacad.ru

С просьбой отремонтировать помещение к руководству РГАУ-МСХА обратились представителей объединенного студенческого бытового совета двух факультетов: зоотехнии и биологии и почвоведения, агрохимии и экологии. В прежней комнате самоподготовки было очень холодно, и ребята просили хотя бы утеплить его. В ответ и. о. ректора Тимирязевской академии Галина Золина предложила ребятам самим сделать проект для ремонта и создать зону отдыха своей мечты.

Фото: timacad.ru

Когда проект утвердили, помещение полностью утеплили, заменили батареи на новые современные и отделали помещение яркими материалами. Мебель тоже подбиралась с учетом пожеланий студентов: стулья, кресла, доска для рисования, журнальный столик. Комната получилась удобной, красивой и функциональной.

Фото: timacad.ru

- По сравнению с тем, что было - результат поразительный, - рассказывает заведующий 8-м общежитием Алексей Савушкин. - Галина Дмитриевна Золина принимала непосредственное участие в оформлении интерьера и подборе декоративных элементов. Уже пять лет обсуждалась необходимость ремонта, и вот наконец-то мечты и пожелания студентов воплотились в жизнь.