Дмитрий Медведев о развитии цифровых технологий: Копите деньги!

2 Февр. 2018 2018-02-02T14:36:32+03:00

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В пятницу, 2 февраля, в Алматы премьер Дмитрий Медведев принял участие в заседании межправительственного Совета Евразийского экономического союза - ЕАЭС (в этот союз входят Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия), а также в форуме «Цифровая повестка в эпоху глобализации».

- Уважаемые коллеги, я хочу, чтобы, во всяком случае, премьер-министры и делегации несколько ближе стали к земле, вернулись, встали на реальную почву. То, что сейчас обсуждается, - я имею в виду и «интернет вещей», и связь пятого поколения - это все очень дорогие технологии! Копите деньги! - призвал Медведев своих коллег на цифровом форуме.

У российского премьера тут же поинтересовались: а в чем копить-то - в биткоинах, в рублях в долларах?

- В любой валюте! - ответил Медведев.

Однако, по словам премьера, быстрой цифровой революции на постсоветском пространстве не будет.

- Хочу начать с небольшой ложки дегтя - с того, чтобы некоторым образом развеять эйфорию, которая в настоящий момент царит на разных площадках. Цифровая революция - здесь был ролик - уподоблялась теории большого взрыва, по которой развивалась наша Вселенная. С цифрой такого не будет. Не нужно думать, что мы, даже самые развитые страны, сможем продвинуть цифровую повестку дня за ограниченное время! - скептично заметил Медведев. При этом он призвал своих коллег активнее сотрудничать в цифровой сфере.

- В эпоху глобальных мультиплатформ (таких как Amazon и Alibaba) мировые лидеры накапливают значительные объемы информации о наших потребителях, о наших рынках и закупках, используют его в своих коммерческих интересах. Поэтому мы должны двигаться быстрее и использовать свой коллективный опыт. Нужно будет объединять наши рынки - товарные, людские, логистические и формировать собственную инфраструктуру, - заметил премьер.

Медведев предложил руководителям ЕАЭС развивать обмен данными и создать единое пространство электронного доверия.

- Оно включает в себя сервисы идентификации, авторизации, цифрового архива. И в конечном счете мы сможем выдавать справки гражданам одной страны на территории другой в цифровом формате, - сказал Медведев.

Премьер также призвал государства ЕАЭС сблизить подходы в применении криптовалют.

- Мы не должны замыкаться в рамках национальной модели. Здесь коллеги говорили, можно будет расплачиваться криптовалютой, давайте к этому внимательно отнесемся. Наши экономики слишком сильно. Невозможно будет внедрить эти принципы внутри одной страны, - отметил Медведев.